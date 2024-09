Šéfka EK: Pro větší konkurenceschopnost EU jsou nutné inovace i dekarbonizace

Pro větší konkurenceschopnost Evropské unie je nutné podpořit dekarbonizaci průmyslu, inovace, dovednosti pracovních sil a rovněž je potřeba větší odolnost. Na společné tiskové konferenci s bývalým italským premiérem a bývalým prezidentem Evropské centrální banky (ECB) Mariem Draghim to dnes řekla předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Draghi zároveň představil dlouho očekávanou zprávu o konkurenceschopnosti Evropské unie.



Draghi zmínil ještě další důležité oblasti - digitalizaci a větší koordinaci v obranném průmyslu. V souvislosti s financováním hovořil o potřebě investic, například do obranného průmyslu, ale také o společném zadlužení, které bylo v minulosti v některých státech EU velmi kritizovaným tématem.



Evropská unie "by měla pokračovat ve vydávání společných dluhových nástrojů určených pro financování společných investičních projektů zaměřených na zvýšení konkurenceschopnosti a bezpečnosti EU," řekl Draghi.



Bývalý italský premiér také uvedl, že je v jeho zprávě asi 170 různých návrhů, jak učinit Evropskou unii konkurenceschopnější zejména vůči Spojeným státům a Číně. "Jediný způsob, jak zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost Evropské unie, je odklonit se od fosilních paliv," dodala von der Leyenová.



Evropská unie podle Draghiho potřebuje mnohem koordinovanější průmyslovou politiku, rychlejší rozhodování a masivní investice, pokud chce ekonomicky držet krok s rivaly, kterými jsou Spojené státy a Čína. "Evropa je nejotevřenější ekonomikou světa, takže když naši partneři nehrají podle pravidel, jsme zranitelnější než ostatní,“ řekl na tiskové konferenci Draghi.



V úvodní části zprávy, která má asi 400 stran, někdejší prezident ECB uvádí, že nynější sedmadvacítka zemí EU potřebuje dodatečné investice za 750 až 800 miliard eur ročně, až pět procent hrubého domácího produktu (HDP), což je mnohem více než jedno až dvě procenta v Marshallově plánu na obnovu Evropy po druhé světové válce.



"Růst v Evropě zpomaloval delší dobu, my jsme tomu ale nevěnovali tolik pozornosti. Teď už to ale ignorovat nemůžeme,“ dodal Draghi.



Šéfka Evropské komise Draghiho požádala o sepsání zprávy před rokem. Hotová měla být už v červnu, ale její vyhotovení se pozdrželo. Někteří odborníci se tak pozastavují nad načasováním zveřejnění zprávy. Poznamenávají, že kdyby byla vydána už dříve, mohla rozproudit debatu před volbami do Evropského parlamentu či předtím, než znovuzvolená šéfka unijní exekutivy představila program Evropské komise na příštích pět let.



Von der Leyenová nicméně uvedla, že byla s Draghim v kontaktu a že některá jeho doporučení se promítla do návrhu programu komise a budou vidět i v doporučeních pro jednotlivá portfolia komisařů.