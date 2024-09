Japonská ekonomika ve druhém čtvrtletí rostla tempem 2,9 procenta, čekalo se víc

Japonská ekonomika ve druhém čtvrtletí zejména kvůli slabším výdajům firem i domácností rostla pomaleji, než se předpokládalo. Hrubý domácí produkt (HDP) se v přepočtu na celý rok zvýšil o 2,9 procenta, zatímco v prvním čtvrtletí klesal tempem 2,4 procenta. Ve své zpřesněné zprávě to dnes uvedl statistický odbor japonské vlády. Ekonomové čekali, že ekonomika vykáže růst o 3,2 procenta.



Předběžná zpráva uváděla, že HDP ve druhém čtvrtletí rostl tempem 3,1 procenta. Horší byl po zpřesnění dat i vývoj v prvním čtvrtletí, kde statistici původně uváděli propad ekonomiky tempem 2,3 procenta ročně.



Právě slabší poptávka naznačuje, že druhé pololetí bude pro vývoj HDP v Japonsku méně příznivé. Otázkou také podle analytiků je, zda na čerstvá data nějak zareaguje centrální banka. Většina ekonomů se domnívá, že japonská měnová autorita do konce letošního roku přistoupí ještě k dalšímu zvýšení úroků, uvedla agentura Reuters.



Bank of Japan by ráda viděla, že se domácí poptávka soustavně zlepšuje. Centrální banka se teď soustředí na ukončení svého desetiletého programu měnových stimulů a na další zvyšování úrokových sazeb v nadcházejících měsících.



Revize dat za druhé čtvrtletí znamená, že japonská ekonomika mezičtvrtletně vzrostla o 0,7 procenta po poklesu o 0,6 procenta v prvním čtvrtletí. Zpřesněná data naznačují, že vývoj v prvním čtvrtletí byl proti očekávání horší, protože předběžná zpráva uváděla za leden až březen pokles proti předchozím třem měsícům o 0,5 procenta. Ekonomové předpokládali, že růst za druhé čtvrtletí dosáhne 0,8 procenta. Japonsko má čtvrtou největší ekonomiku na světě.



"Ekonomika jako celek stagnuje od druhé poloviny roku 2023, i když se v dubnu až červnu konečně zlepšila," řekl ekonom společnosti Securities Kengo Tanahaši.



Kapitálové výdaje, které jako složka HDP ukazují vývoj poptávky v soukromém sektoru, vzrostly ve druhém čtvrtletí proti předchozím třem měsícům o 0,8 procenta. V prvním čtvrtletí po zpřesnění dat o půl procenta klesly, předběžná zpráva ukazovala pokles o 0,4 procenta.



Centrální banka v červenci zvýšila cíl základní úrokové sazby na 0,25 procenta z předchozího rozpětí nula až 0,1 procenta. Úrok je tak na nejvyšší úrovni od finanční krize v roce 2008. Letos v březnu japonská centrální banka jako poslední na světě ustoupila od záporných úroků a základní sazbu zvýšila poprvé po 17 letech.