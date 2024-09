Tesla stále elektrickou jedničkou, VW s nadbytečnými kapacitami a autonomní řízení s otazníky

by měla v prvním čtvrtletí příštího roku nabízet v Evropě a v Číně „plně autonomní“ vozy. Na základě informací od samotné firmy o tom informuje Yahoo Finance. ale musí ještě získat všechna potřebná povolení ze strany regulátorů. Editor Autoblogu Greg Migliore dodal, že taková technologie by mohla být z hlediska konkurence pro Teslu znatelným krokem dopředu. On sám podle svých slov už vyzkoušel řadu systémů autonomního řízení a domnívá se, že bude nějaký čas trvat, než se řidiči s novými systémy naučí zacházet.



Významnou roli v oblasti autonomního řízení hraje podle experta i regulace. Státní instituce a regulátoři se přitom musí také učit, jak tuto technologii uchopit. Migliore rovněž připomněl, že má tendenci nedodržovat stanovené termíny a může tomu tak být i u oznámeného představení nových úrovní autonomního řízení. je přitom podle něj stále jedničkou na trhu s elektromobily a pokud řidiči uvažují o nákupu elektromobilu, často automaticky uvažují o Tesle. To se může projevovat i na chování ceny akcie. Podle experta totiž může docházet k tomu, že akcie Tesly jsou někdy „odměňovány za to, že firma nedělá žádné divné věci.“



Na otázku týkající se dalšího vývoje u expert odpověděl, že německá firma není pravděpodobně v takovém stavu, v jakém byl v roce 2009. Nicméně „má pravděpodobně hodně nadbytečných kapacit“ jak v Německu, tak ve zbytku světa. Pouhá zmínka o tom, že by uzavřel některou ze svých továren, je však hodně nezvyklá. Proti takovým plánům budou podle Miglioreho tvrdě protestovat odbory, které mají zastoupení i ve vedení firmy. Větší propouštění tak není pravděpodobné. „musí najít peníze, aby investoval do elektromobilů a zvýšil svou konkurenceschopnost vůči čínských a americkým automobilkám a aby se stal silnějším globálním hráčem.“



O autonomním řízení a plánech Tesly hovořila také Zena Assaad z ANU School of Engineering. Ta na ABC News poukázala na to, že současné systémy ještě nejsou plně autonomní, vyvíjí se jak senzory, tak celkové nastavení systému. Největší výzvou je podle expertky malá predikovatelnost lidského chování na silnicích. Z ní pramení vysoká nejistota, se kterou se musí autonomní systémy vypořádat. „Část věci pak postihnout nejde“ a autonomní řízení tak bude mít své limity.



Assaad se domnívá, že získá povolení k používání svých plně autonomních vozů v Číně. I proto, že firma už spolupracuje s čínskými subjekty v podobných oblastech. Regulace v Evropě je ale mnohem přísnější a pro Teslu bude tedy získání potřebných povolení pro evropský trh složitější. K tomu expertka dodala, že systémy trénované na amerických datech zřejmě nepůjde jen tak implementovat v Evropě a v Číně. Assaad také uvedla, že bezpečnost u autonomních vozů by rostla s tím, jak by se zvyšoval počet těchto vozů na silnicích. Naopak velký podíl aut řízených lidmi znamená pro autonomní vozy větší nejistotu, tudíž snižuje jejich bezpečnost.



Zdroj: Yahoo Finance