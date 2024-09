Rozbřesk: ECB dnes dále uvolní měnové šrouby

Úrokové sazby v eurozóně půjdou dnes znovu dolů. Evropská centrální banka přistoupí po srpnové pauze ke snížení základní sazby o čtvrtprocentního bodu na 3,50 %. K tomuto kroku se sice Rada guvernérů nikterak nezavázala, její komunikace ale tímto směrem jednoznačně směřovala. Z pohledů peněžního trhu je dnešní redukce sazeb plně zaceněna a nepůjde proto o žádné překvapení.



Centrální banka se bude rozhodovat na základě nové prognózy. Ta by neměla doznat dramatických změn, směrem dolů ale bude lehce revidován růst HDP, podobně jako inflační výhled (zejména díky technickým předpokladům jako je cena ropy). Prognóza bude dále signalizovat naplnění 2% cíle ve druhé polovině roku 2025, což by mělo centrální bankéře povzbudit v pokračujícím uvolňování měnové politiky.



Také z hlediska příchozích dat se ECB otevírají dveře k nižším úrokovým sazbám. Srpnová inflace v eurozóně sice ukázala na setrvačnost tlaků v jádrovém koši, nicméně detailní výsledek HDP za druhý kvartál přinesl pozvolnější růst jednotkových pracovních nákladů. V podobném duchu ostatně vyzněla mzdová dynamika, která ve druhém čtvrtletí zpomalila na meziročních 4,5 % a zaostala za očekáváním centrální banky.



Z našeho pohledu bude dnes znovu nejdůležitější sledovat doprovodnou komunikaci ECB. Výraznější změny rétoriky se ale trhy dočkají jen těžko – centrální banka zopakuje slovy Christine Lagarde plnou závislost na příchozích datech. A přestože naznačí, že do budoucna hodlá dále snižovat sazby, s konkrétním forward guidance nebo dokonce závazkem počítat nelze.



Trhy aktuálně počítají s dalším snížením sazeb v říjnu přibližně ze 40 % a plně zaceňují pokles sazeb o 25bps na prosincovém zasedání. Tento výhled dle našeho názoru zcela nereflektuje převažující pohled Rady guvernérů, která preferuje tempo 25bps za kvartál (vždy u příležitosti nové prognózy). Pokud dnes ECB tuto preferenci minimálně implicitně potvrdí, vyšle tím trhům jestřábí signál, což může vést ke korekci krátkých eurových sazeb a povzbudit euro.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se během včerejší seance přiblížila úrovni 25,10 EUR/CZK. Dnešní zasedání ECB bude důležité i pro tuzemskou měnu - zvláště, pokud by doprovodná komunikace centrální banky zabrnkala na jestřábí notu (viz úvodník). Vyšší sazby na krátkém konci eurové křivky by mohly dostat korunu do lehké defenzivy, skokové oslabení ale nehrozí.



Eurodolar

Včerejší srpnová inflace v USA byla dalším dílkem do skládačky, kterou bude příští týden řešit Fed. Celkový index spotřebitelských cen opět vzrostl, a to podle očekávání o 0,2 % m/m, přičemž meziroční hodnota podle očekávání zpomalila z 2,9 % na 2,5 %. Jádrová inflace ovšem zrychlila z červencových 0,2 % m/m na 0,3 %, zatímco konsenzus očekával rovněž 0,2% tempo. Detaily ukázaly, že klíčový vliv směrem dolů měly energie (-0,8 % m/m) a energetické služby (-0,9 %), naopak náklady na bydlení zrychlily na 0,5 % m/m (5,2 % meziročně) a byly opět hlavním (proinflačním) faktorem. Nicméně rovněž vývoj cen služeb očištěných o energie a bydlení nebyl tak příznivý, což možná přesvědčilo trh o tom, že Fed příští týden sníží úrokové sazby jen 25 bazických bodů, na což dolar reagoval mírným zpevněním.

Dnes bude pozornost trhu upřena na zasedání ECB, na kterém se všeobecně očekává snížení depozitní sazby o 25 bazických bodů. Na druhou stranu ovšem absence příslibu další redukce sazeb směrem k dalšímu zasedání může působit lehce jestřábím dojmem, což by se eurodolaru mohlo líbit.



Akcie

Hlavní zámořské indexy si ve středu prošly volatilní obchodní seancí, kterou způsobila inflační data. Nejvolatilnějším vývojem si prošly společnosti z polovodičového sektoru. Nvidia přidala přes 8 %, přestože v úvodu obchodní seance dokonce drobně oslabovala. Dařilo se i zbytku polovodičového sektoru (Broadcom: +6,9 %, AMD: +5 %, ASML: +6,5 % a Micron: +4,4 %). Asi nejzajímavější dění na burze předvedly akcie Children´s Place (PLCE), které přidaly přes 85 %. Mezi odvážnými investory oblíbený Gamestop (GME) oslabil o 12 %. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 +1,07 %, Nasdaq 100 +2,17 % a Dow Jones +0,31 %.