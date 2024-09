Fidelity International: Fed do toho jde ve velkém stylu, čeká nás volatilita

Trh práce přiměl Fed k agresivnějším krokům. Co ale bude dělat dál stále rozvažuje.

Co se stalo?

Na ostře sledovaném zasedání s trhy, které se názorově rozdělily na 25 versus 50 bazických bodů při prvním snižování sazeb, Federální rezervní systém nakonec přistoupil k většímu snížení sazeb a to o 50 bazických bodů. To bylo více, než byl konsenzus, a i my jsme očekávali méně, ale nakonec to bylo v zásadě v souladu s tržními cenami, které se po únicích informací z Wall Street Journal v posledních dnech posunuly právě ve prospěch většího snížení.

Hlasování proběhlo v poměru 11:1, přičemž členka Rady guvernérů Michelle Bowmanová nesouhlasila jako první guvernér od roku 2005 a hlasovala pro menší snížení o 25 bb. Vyjádření předsedy Fedu Jeroma Powella během tiskové konference však naznačují, že diskuse byla mnohem blíže 50/50, než ukazuje toto hlasování. Reakce trhu po tiskovce naznačuje, že šlo do jisté míry o událost ve stylu „kupujte zvěsti, prodávejte zprávy“, přičemž výnosy mírně vzrostly a akcie lehce poklesly.

Naše interpretace

Fed se nyní očividně soustředí skoro výhradně na trh práce a tisková konference jasně naznačuje, že revize mezd mimo zemědělský sektor směrem dolů následující po revizi čtvrtletního sčítání zaměstnanosti a mezd, stejně jako dvě slabé zprávy o zaměstnanosti v létě, přiměly „několik“ členů, kteří byli připraveni snížit už v červenci, aby dnes lobbovali za 50procentních bodů a dohonili tak ztrátu. Zdá se, že Powell je v tomto táboře.

Rizika jsou však stále vnímána jako vyvážená a ekonomické projekce zůstávají velmi pozitivní, včetně nízké a klesající míry nezaměstnanosti po dobu prognózy. Růst je po celé období prognózy očekáván nad dlouhodobým potenciálem, zatímco inflace by se měla vrátit k cíli. A tak se souhrn ekonomických očekávání jeví spíše jako ideální stav ekonomického systému než jako „měkké přistání“.

Body na grafu, které ukazují projekce budoucích úrokových sazeb všech účastníků Federálního výboru pro volný trh (FOMC), zůstávají vyšší než tržní ceny. Spíše se dá očekávat, že sazby budou bodové grafy do značné míry ignorovat a trhy budou tlačit Fed k rychlejšímu nebo výraznějšímu uvolňování, když je nyní otevřena Pandořina skříňka většího než 25procentního snížení.



Náš výhled

S prognózami a vyrovnanými riziky nevidíme důvod pro další snížení o 50procentních bodů, ale další dvě snížení o 25procentních bodů v tomto roce jsou jasně na stole. V zásadě souhlasíme s tržním oceněním konečného rozpětí kolem 3 %, ale tempo snižování, které se promítá v cenách, se nám stále zdá příliš rychlé, vzhledem ke zdravému a zjevně na sazby méně citlivému stavu ekonomiky a rizikům spojeným s výsledky voleb.

Pozornost se nyní zaměří na zprávy o zaměstnanosti za září a říjen, které dostaneme před listopadovým zasedáním FOMC. Další zpomalení růstu počtu pracovních míst a zvyšující se míra nezaměstnanosti by trhy s největší pravděpodobností tlačily Fed k dalšímu listopadovému snížení o 50procentních bodů.

Základním scénářem je pro nás stále měkké přistání, ale situace na trhu práce v nadcházejících měsících určí směr vývoje včetně tempa a rozsahu škrtů. Vzhledem k silným fundamentům a růstu, který pokračuje, neočekáváme v nejbližší době výraznější zhoršení situace na trhu práce, což nás udržuje na poněkud jestřábí straně tržních očekávání. Naše názory budeme nadále vyhodnocovat podle toho, jak budou přicházet data z trhu práce a jaké budou výsledky voleb.