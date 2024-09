Vláda schválila rozpočet na příští rok se schodkem 241 mld. Kč, o 11 mld. vyšším

Vláda dnes schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 241 miliard korun. Proti původnímu návrhu ministerstva financí z konce srpna je schodek vyšší o 11 miliard korun, když deset miliard korun půjde na odstraňování škod po zářijových povodních a o jednu miliardu se zvýší prostředky pro vysoké školy. Novinářům to po jednání kabinetu řekl ministr financí Zbyněk Stanjura. Letos by měl stát hospodařit se schodkem 282 miliard korun. Vláda dnes schválila zvýšení letošního schodku o 30 miliard korun kvůli povodním.



Příjmy rozpočtu na příští rok by měly být 2,086 bilionu korun. Proti letošnímu rozpočtu vzrostou o 7,5 procenta, ve srovnání s původním návrhem ministerstva financí se nezměnily. Rozpočtované výdaje jsou 2,327 bilionu korun, ve srovnání s novelou letošního rozpočtu jsou vyšší o 4,7 procenta.



Návrh rozpočtu podle Stanjury neměl ve vládě jednomyslnou podporu, ministr to ale považuje za pochopitelné s ohledem na aktuální situaci v kabinetu. Premiér Petr Fiala (ODS) v úterý ohlásil odvolání předsedy Pirátů Ivana Bartoše z ministerstva pro místní rozvoj, Piráti následně oznámili odchod z vlády. Stanjura ale zdůraznil, že nikdo nehlasoval proti návrhu rozpočtu.



Proti srpnovému návrhu ministerstva financí vláda ve schváleném rozpočtu rozdělila mezi jednotlivé kapitoly zhruba deset miliard korun ze všeobecké pokladní správy na plánované zvýšení platů ve státní sféře o pět procent. Změnila se také vnitřní struktura výdajů některých kapitol, řekl Stanjura.



Ministr zdůraznil, že proti letošnímu roku návrh rozpočtu na příští rok počítá s růstem kapitálových výdajů o 35,9 procenta na 250,8 miliardy korun. Investiční aktivita tak podle něj bude rekordní. Rostou také výdaje ministerstva práce a sociálních věcí s ohledem na schválenou valorizaci penzí. Stát rovněž dodrží zákonný závazek vyplatit na obranné účely dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP).



Návrh státního rozpočtu musí vláda do konce září odeslat do Sněmovny, poslanci by se jím měli začít zabývat v říjnu. Závěrečné hlasování o podobě státního rozpočtu bývá zpravidla v plánu v prosinci, poté musí zákon ještě podepsat prezident. Senát se k rozpočtu nevyjadřuje.

Vláda zvýšila letošního schodku o 30 mld. Kč, peníze jsou určené na odstraňování škod po povodních

Vláda dnes schválila zvýšení schodku letošního státního rozpočtu o 30 miliard korun na 282 miliard korun. Po jednání vlády to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Peníze jsou určené na odstraňování škod po povodních, které v polovině září postihly především Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Sněmovna by novelu rozpočtu měla projednat ve stavu legislativní nouze v úterý 1. října, uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).



V novelizovaném rozpočtu se o 30 miliard korun zvyšují výdaje kapitoly všeobecná pokladní správa. Celkové plánované výdaje letošního rozpočtu se tak zvýší na 2,222 bilionu korun, příjmy zůstanou 1,94 bilionu korun.



Stanjura a Fiala dnes zopakovali, že pokud se při vyčíslení škod ukáže, že nároky na státní rozpočet nedosáhnou nyní schválených 30 miliard korun, bude deficit příslušným způsobem snížen. Nyní schválené prostředky podle Stanjury představují horní hranici odhadu toho, kolik by stát mohl za povodňové škody dát. Ministr ale zároveň zdůraznil, že očekává, že se na nákladech na odstranění škod budou podílet i krajské a obecní rozpočty, pojistná plnění a příspěvky z Evropské unie.



Ministr financí připomněl, že kraje postižené záplavami mají čas na vyčíslení škod do 22. října. Vláda ale podle něj nechtěla s novelou rozpočtu tak dlouho čekat, protože když se podaří změnu schválit už nyní, budou potom peníze rychleji k dispozici. "Preferovali jsme spíš robustní podporu, aby bylo jasné, že to stát řešit bude, než abychom čekali na detailní vyčíslení škod," řekl Stanjura.



Odmítl také kritiku zvyšování schodku, když někteří analytici poukazovali na očekávanou podporu z Evropské unie. Podle Stanjury tyto prostředky sice zvýší státní příjmy, výdaje jsou ale limitované zákonem o státním rozpočtu, a proto by bez novely nebylo možné peníze následně vyplatit.