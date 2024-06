Nezaměstnanost v Německu zůstala na 5,8 procenta, ale lidí bez práce přibylo

Počet lidí bez práce v Německu v červnu vzrostl o 4000 na 2,727 milionu. Míra nezaměstnanosti zůstává 5,8 procenta. Meziročně jde o nárůst o 0,3 procentního bodu. Dnes to oznámil tamní úřad práce.



"Trh práce zůstává i nadále slabý," řekla předsedkyně úřadu práce Andrea Nahlesová agentuře DPA. "Podniky zůstávají při hledání zaměstnanců i nadále opatrné," dodala.



Míra nezaměstnanosti mužů v červnu zůstala na květnových 5,8 procenta, zatímco u žen stoupla z šesti procent na 6,1 procenta. Nezaměstnanost ve věkové kategorii od 15 do 25 let dosahuje pěti procent, u lidí ve věku od 55 do 65 let jde o 6,1 procenta.



Míra nezaměstnanosti mezi německými občany činí 4,3 procenta a mezi cizinci 14,4 procenta. V obou případech zůstala meziměsíčně beze změny. Oproti stejnému měsíci loňského roku ale nastal u cizinců pokles o jeden procentní bod a u německých občanů naopak nárůst rovněž o jeden procentní bod.



Žádostí o kurzarbeit, tedy ochranný režim pracovních míst, úřad práce od 1. do 24. června eviduje 42.000, což je zhruba stejně jako ve srovnatelném období v květnu. Tato data jsou ale předběžná, protože bilanci skutečného využití kurzarbeitu má úřad prozatím k dispozici do konce dubna, kdy peníze v ochranném režimu dostalo 223.000 lidí. Počet případů využívání kurzarbeitu se tak v dubnu oproti březnu zvýšil, tehdy opatření podle aktualizovaných dat zaměstnavatelé využili pro 223.000 zaměstnanců.



Počet volných pracovních míst registrovaných úřadem práce v červnu činil 383.000, což je o 9000 více než před rokem.