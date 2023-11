Lidí bez práce v Německu přibylo nad očekávání, míra nezaměstnanosti stoupla

Počet lidí bez práce v Německu se v říjnu podle sezonně přepočtených údajů zvýšil o 30.000 na 2,678 milionu, což je více, než se čekalo. Dnes to v předběžné zprávě oznámil Spolkový úřad práce, podle kterého se míra nezaměstnanosti proti září zvýšila o desetinu procentního bodu na 5,8 procenta. Obvyklé podzimní oživení na trhu práce se tak nekoná, uvedla agentura DPA. Šéfka úřadu práce Andrea Nahlesová se domnívá, že na vině je dlouhodobá stagnace německé ekonomiky.



Analytici v anketě agentury Reuters předpokládali, že nezaměstnaných přibude jen kolem 15.000. Pokud by se nebraly v úvahu sezonní výkyvy, pak se počet nezaměstnaných v říjnu zvýšil o 20.000 na 2,607 milionu, což je o 165.000 nezaměstnaných více než v říjnu loňského roku. Podle této metodiky míra nezaměstnanosti zůstala na 5,7 procenta.



"Německá ekonomika už dobrý rok víceméně přešlapuje na místě," uvedla Nahlesová. "Po tak dlouhé době se to neobejde bez viditelných důsledků pro trh práce. Vzhledem k hospodářským údajům se však drží relativně dobře," dodala šéfka úřadu.



Obvyklé podzimní oživení na trhu práce tak bylo poměrně slabé. Loni se počet nezaměstnaných o 43.000 snížil. Mezním datem pro říjnové údaje byl 12. říjen.



Poptávka po pracovní síle zůstává vysoká. V říjnu úřad práce registroval 749.000 volných pracovních míst, což je ale o 98.000 méně než před rokem.



Průzkum mezi nákupními manažery ve zpracovatelském průmyslu dnes ukázal, že v říjnu se výrazně zrychlil pokles počtu zaměstnanců v továrnách.



"Přesto se při srovnání s předchozími recesemi zdá být současný scénář zaměstnanosti vzhledem k celkové situaci ve výrobním sektoru relativně příznivý," uvedl analytik Cyrus de la Rubia z finančního ústavu Hamburg Commercial Bank (HCOB). Podle něj je to důsledek strukturálního nedostatku pracovních sil, který postihuje německou ekonomiku, což znamená, že většina podniků si drží lidi, které má.