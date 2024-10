Dominik Rusinko: Tuzemský průmysl nadále v útlumu

Tuzemský průmysl se ani ve třetím čtvrtletí nevymanil z útlumu. Index nákupních manažerů (PMI) v září poklesl ze 46,7 na 46 bodů, což signalizuje pokračující pokles aktivity a zhoršené provozní podmínky ve zpracovatelském průmyslu. V nedobré kondici se český průmysl nachází již od poloviny roku 2022, kdy se index PMI propadl pod klíčovou hranici 50 bodů oddělující pásmo expanze a recese.



Slabá poptávka zůstává problémem číslo jedna pro tuzemské výrobce. Dále klesá nejen objem produkce, ale také nových zakázek, což je nepříjemné s ohledem na aktivitu v dalších měsících. Lehkým pozitivem je ale fakt, že tempo poklesu nových exportních zakázek bylo nejslabší od dubna 2022. Jako důvod pokračujícího poklesu zakázek průmyslníci zmiňují menší chuť na investice u mezinárodních klientů i slabší prodej kapitálového zboží.



Ve zbývající části letošního roku předpokládáme přinejlepším stagnaci průmyslové výroby. Hlavním důvodem je nepříznivý vývoj zahraniční poptávky. Podmínky v německém zpracovatelském průmyslu byly v září ještě méně příznivé než v Česku, což ilustruje propad indexu PMI ke 40 bodů. S postupujícím časem se navíc zdá, že německý průmysl je ve větší míře zatížen dlouhodobými strukturálními faktory než relativně krátkodobým cyklickým vývojem.



Z celý letošní rok odhadujeme mírný pokles průmyslové výroby. To je i důvod, proč celoroční růst HDP české ekonomiky nepřekročí 1 %, navzdory solidnímu oživení spotřebitelské poptávky. Do lepší kondice by se mohl průmysl dostat až v příštím roce, za předpokladu silnější zahraniční poptávky. Rizika jsou však v tomto ohledu nadále vychýlena negativním směrem.