Odbyt Tesly se ve třetím čtvrtletí vrátil k růstu, akcie firmy ale klesají

Americký výrobce elektromobilů ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšil odbyt zhruba o šest procent na 462.890 vozů. Firma to uvedla v dnešní tiskové zprávě. Odbyt Tesly tak vykázal první meziroční nárůst za poslední tři čtvrtletí. Zaostal však za očekáváním některých analytiků, což vedlo k poklesu ceny akcií podniku.



Analytici podle průzkumu společnosti LSEG v průměru předpovídali, že ve třetím čtvrtletí dodá zákazníkům 469.828 vozů, napsala agentura Reuters. Akcie firmy kolem 16:00 SELČ ztrácely téměř šest procent.

Tesla se v poslední době podle agentury Reuters potýká mimo jiné s rostoucí konkurencí ve Spojených státech, slabou státní podporou prodeje elektromobilů v Evropě a slabšími spotřebitelskými výdaji v Číně.



Americká automobilka si nicméně ve třetím čtvrtletí udržela vedoucí pozici na světovém trhu s elektromobily, o kterou v poslední době bojuje s čínským konkurentem BYD. Ten v období od července do září prodal 443.426 elektromobilů.



V celém loňském roce dodala zákazníkům 1,81 milionu vozů. Aby letos dosáhla stejné úrovně, musel by její odbyt ve čtvrtém čtvrtletí činit rekordních 516.344 vozů. Jinak by automobilka vykázala první celoroční pokles odbytu ve své historii, upozornil Reuters.

Akcie společnosti Tesla prožily bouřlivý rok 2024, kdy se zotavily z více než 40% propadu v polovině dubna, a to především kvůli očekávání Muskovy dlouho slibované robotické osy.

Skok v dodávkách přerušuje pro Teslu sérii ztrát - prodej vozidel se propadl v každém z prvních dvou čtvrtletí roku. Společnost se sídlem v Austinu sice varovala, že v letošním roce může růst výrazně nižším tempem, zároveň však nastínila plány na zahájení výroby levnějších modelů v první polovině roku 2025.

Na druhou stranu energetický byznys společnosti Tesla ustoupil od rekordního druhého čtvrtletí. V posledních třech měsících společnost nasadila 6,9 gigawatthodin produktů pro ukládání energie, což je o více než čtvrtinu méně než v období, které skončilo v červnu.



Přesto se společnosti již letos podařilo nasadit více produktů pro skladování energie než za celý rok 2023.

Zdroj: ČTK, Bloomberg