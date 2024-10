Akcie i dluhopisy v klidu vyhlížejí dobré zprávy z trhu práce

Klíčovou událostí závěru týdne bude zveřejnění amerických dat z trhu práce za září. Očekávání se postupně zlepšila a nyní trh předpokládá, že za daný měsíc přibylo 150 tisíc pracovních míst, zatímco míra nezaměstnanosti stagnovala na 4,2 procenta a mzdy udržely meziroční tempo 3,8 pct. Výsledek by to byl příznivý v tom smyslu, že by rozptýlil obavy ze zhoršování ekonomické situace a zároveň nebránil pokračujícímu snižování sazeb. Sázky na další 50bodové snížení v listopadu by nejspíš mírně klesly, ale to by akcie měly díky evidenci slušného fundamentu zvládnout. Už nyní s 50 body trh z většiny nepočítá.

Indikace před klíčovými daty jsou smíšené. Na jedné straně je tu slušný nárůst zaměstnanosti ve firmách naznačený ADP a také poměrně nízké počty žadatelů o dávky. Na straně druhé pak reporty ISM naznačily mírné snižování stavů v průmyslu i službách. Americká data během září přestala vycházet pod odhady a indexy překvapení se rychle zvedají, což vypadá slibně.

Hráči na finančních trzích jsou dopoledne opatrně optimističtí, soudě podle pohybů na akciích i dluhopisech. Dluhopisové výnosy se v případě USA drží mírně pod a v případě Evropy mírně nad včerejšími úrovněmi. Hlavní evropské akciové indexy se dopoledne zvedají. Většinou jde o mírný růst, ale v případě dříve zkoušených CAC40 či FTSE MIB vidíme vzestup asi o 0,7 pct. Nepatrně v zeleném pak najdeme americké akciové futures. Eurodolar se po poklesu ustálil u 1,1030.

Zápis z posledního zasedání ČNB jednak ukázal, že pro 50bodové snížení sazeb hlasoval odcházející Tomáš Holub. Zároveň se ale v bankovní radě objevily názory, že by v příštích měsících mohlo být snižování sazeb přerušeno. Bankéři nadále spatřují proinflační rizika. Guvernér Michl v rozhovoru doplnil, že rizika směrem vzhůru pro inflaci plynou z rozpočtové politiky a cen služeb. Opakoval také, že banka chce přistupovat k uvolňování měnové politiky velmi opatrně. Korunu však občasné jestřábí prvky v rétorice nepřekvapují a ani tentokrát se jí nedostalo podpory. Na páru s eurem zůstává u 25,35.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:14 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3352 0.0091 25.3600 25.3130 CZK/USD 22.9740 0.0588 22.9830 22.9430 HUF/EUR 401.5770 -0.0551 401.9855 401.2358 PLN/EUR 4.3086 -0.0057 4.3103 4.3046

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7741 0.0098 7.7800 7.7720 JPY/EUR 161.3155 -0.4388 162.1302 161.0240 JPY/USD 146.2760 -0.4194 146.9325 145.9205

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8385 -0.2492 0.8408 0.8374 CHF/EUR 0.9395 -0.1196 0.9410 0.9377 NOK/EUR 11.6940 0.0051 11.7067 11.6845 SEK/EUR 11.3545 0.0110 11.4045 11.3515 USD/EUR 1.1028 -0.0390 1.1041 1.1025

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4613 -0.0274 1.4624 1.4594 CAD/USD 1.3558 0.0221 1.3567 1.3545