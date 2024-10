Rozbřesk: O tom, co pro Okunův zákon v USA letos nebude platit. Strach z úderu na íránská ropná zařízení posílá ropu o 5 % výše

Dnes odpoledne nás čekají další velmi důležitá čísla z amerického trhu, která by měla stvrdit to, co ukazují přicházející data již celý týden - americká konjunktura na konci minulého kvartálu stála na velmi solidních základech. Neboli, letní panika ohledně rychlého zhoršování na trhu práce se tak jeví ze zpětného pohledu jako přehnaná. Naopak za pár týdnů budeme mít k dispozici údaje o růstu HDP za třetí kvartál a ty nevyhnutelně povedou k přepisování odhadů celoročního růstu směrem vzhůru, možná někam k úrovni 2,7-2,8 %.



Když už se ovšem bavíme o revizích amerických odhadů v průběhu tohoto roku, tak je třeba rovněž přiznat, že bylo nutné posunout i prognózované míry nezaměstnanosti. Ta se zřejmě usadí na současné či trochu vyšší úrovni, takže podle nás by mohla v prosinci skončit na hodnotě 4,3 % (4,4 % je pro zajímavost odhad Fedu). Letos tak dojde k poněkud zvláštní makroekonomické situaci, kdy americká ekonomika šlapala tempem, které bylo nad jejím potenciálem, ale na druhou stranu se viditelně zvýšila míra nezaměstnanosti. Došlo tak fakticky k porušení jednoho ze základních empirických vztahů makroekonomie - Okunova zákona. Jak k tomu mohlo dojít?



Podle našeho názoru je třeba vysvětlení hledat v masivní migraci do USA. Ta v posledních dvou až třech letech dramaticky zrychlila, přičemž v post-covidových letech neměl hladový trh práce žádný problém absorbovat rychle rostoucí pracovní sílu, která se do USA valí zejména skrze jižní hranici. Jen pro představu zatímco před covidem činila (čistá) migrace do Spojených států něco kolem 1-1,5 milionu lidi ročně, tak v současnosti je to 3-3,5 milionu. Takové množství lidí by nebylo problém zaměstnat v situaci, kdy na jednoho nezaměstnaného připadala dvě volná pracovní místa. V momentě, kdy je tento poměr blízký jedna ku jedné, začleňovat masivně přibývající nové pracovní síly není tak snadné, tím spíše, že covidem vystrašení rezidenti se rovněž pozvolně vracejí na trh práce.



V součtu to tedy znamená, že pozitivní silná migrace letos přispěla k překvapivě silnému neinflačnímu růstu (neboť tlumila mzdové tlaky), avšak odvrácenou stranou této konstelace byl nárůst míry nezaměstnanosti. Byť ten by se měl ukázat jako dočasný.





*** TRHY ***



Koruna

Česká měna získává na konci týdne půdu pod nohama a stabilizuje se v těsné blízkosti hranice 25,30 EUR/CZK. Při absenci domácích makro čísel bude dnes pro korunu důležitý vývoj v zahraničí – nejen dění na Blízkém východě a případná eskalace napětí, ale také ostře sledovaná čísla z amerického trhu práce, která by mohla přinést dolaru další zisky a korunu dostat pod opětovný tlak. Zároveň bude dnes zveřejněn zápis z posledního měnově-politického zasedání ČNB, ne kterém šly sazby dolů o 25bps. Pro trhy bude zvláště relevantní, jakým směrem se ubírá nálada v bankovní radě vzhledem k dalším krokům, zejména pak případná diskuze o neutrální úrokové sazbě (doletové zóně sazeb).



Eurodolar

Dolar i nadále těží z hrozby izraelské odvety vůči Íránu a solidních amerických dat. Zaměříme-li se na americká čísla, tak včera to byl nečekaný nárůst podnikatelského optimismu ve službách reprezentovaný zvýšením indexu ISM na 54,9 bodů (ze srpnových 51,5).

Situace na Blízkém východě bude udržovat trh v napětí, ale dnes by mohla být americká data hlavním zdrojem volatility. Čekáme nejdůležitější čísla týdne, kterými budou zářijové statistiky z trhu práce. S našimi odhady jsme v podstatě na tržním konsensu, takže je těžké se nějak vymezovat. Další stabilizace míry nezaměstnanosti by však dolar mohla udržet silný.



Ropa

Cena ropy včera přidala dalších 5 %, když americký prezident Joe Biden řekl, že Izrael zvažuje útok na ropná zařízení v Íránu. Další komplikací může být hrozba úderů ze strany Íránem podporovaných povstalců z Jemenu, resp. Hútiů, kteří údajně poslali řeckým lodím v Rudém moři e-mail ať se připraví na odplatu.



Akcie

Zámořské akcie včera poklesly (S&P 500 -0,2 %). Jedním z důvodů bylo vyostřování situace na blízkém východě. Z korporátních zpráv stojí za zmínku výrobce džínů Levi Strauss, který oznámil možný prodej své značky Dockers a zároveň především snížil výhled na tržby skupiny. Na to konto propadl o 7,6 %. Automobilka Tesla přidala k poklesu z posledních dní další 3,4 %. Zklamaly dodávky automobilů ve třetím čtvrtletí. Nvidia narostla o 3,3 % po vystoupení CEO Huanga v CNBC. Ten řekl, že poptávka AI chipech Blacwell je „bláznivá“.