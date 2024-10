Goolsbee: Perfektní čísla z trhu práce, současný vývoj je historicky naprosto ojedinělý

Prezident Federal Reserve Bank of Chicago Austan Goolsbee vnímá poslední čísla z amerického trhu práce jako „perfektní“. Pokud by měla podobná přicházet i v dalších měsících, rostla by pravděpodobnost toho, že se ekonomika „usazuje na plné zaměstnanosti“. K tomu dál klesá inflace a podle očekávání jednotlivých členů vedení americké centrální banky by tomu tak mělo být i v následujícím roce s tím, že sazby půjdou ještě výrazně dolů.



Goolsbee míní, že současné sazby leží stále vysoko nad sazbami neutrálními. Dříve hovořil o tom, že je namístě jejich snížení tak, aby nedošlo k růstu nezaměstnanosti. Poslední čísla z trhu práce sice mohou být silná, ale podle ekonoma je nutné uvažovat o dlouhodobějším výhledu včetně zmíněného rozdílu mezi skutečnými a neutrálními sazbami a jeho dopadu na ekonomiku. Ten by mohl být i takový, že by inflace nakonec podstřelila cíl ve výši 2 %.



Kde se podle ekonoma nachází neutrální sazby? Ekonom odpověděl, že je těžké přijít s jedním konkrétním číslem, jisté je, že neutrální sazby leží nyní výš než před rokem 2019. Predikce jednotlivých zástupců Fedu pak naznačují, že neutrální sazby, které by ekonomiku neměly ani brzdit, ani stimulovat, se nyní pohybují mezi 2,5 – 3,5 %. Takže sazby skutečné by se pak nacházely stále vysoko nad touto úrovní.



Goolsbee hovořil o tom, že Fed má mnoho kontaktů s vedením firem a čerpá od nich informace o tom, jak si vede korporátní sektor a jaká je skutečná situace v ekonomice. V současné době tento zdroj informací ukazuje, že ekonomika „nejde dolů, ale ani nezrychluje, spíše se jedná o stabilní stav.“ Ekonom také uvedl, že pokud by se dostavil růst produktivity podobný tomu, který byl zaznamenán v devadesátých letech, musel by přehodnotit odhady potenciálního růstu americké ekonomiky. Tedy odhady její schopnosti růst vyšším tempem bez toho, aby to vytvářelo dodatečné inflační tlaky.



Pokud by tedy nastal boom produktivity, vzrostl by potenciální růst a nahoru by se také posunuly odhady neutrálních sazeb. Šlo by ale o změnu, která by byla vítaná, protože za tímto růstem neutrálních sazeb by stál ekonomický boom. Na otázku, zda by v USA bylo dosaženo hladkého přistání, ekonom odpověděl, že problém s tímto přirovnáním tkví v tom, že ekonomika na rozdíl od letadel nikdy nezastavuje, pohybuje se neustále dopředu. Goolsbee proto raději poukazuje na to, že během krátkého časového období došlo ke znatelnému snížení inflace bez toho, aby v ekonomice nastala recese, „čehož nebylo v minulosti v podstatě nikdy dosaženo.“

Zdroj: Bloomberg