Ark Invest: Inflace se může změnit v deflaci, razantní snižování sazeb je namístě

Cathie Wood z Ark Invest hovořila na Bloombergu o svém pohledu na dění na akciovém trhu a v americké ekonomice. Na začátku rozhovoru Bloomberg připomněl, že investorka již další dobu volala po snížení sazeb, ale objevují se i hlasy, podle kterých bylo snížení sazeb o 50 bazických bodů přehnané. To si myslí například Larry Summers, ale Wood uvedla, že krok Fedu odpovídá tomu, jaký je vývoj v ekonomice.



Wood míní, že „cyklická část ekonomiky je na tom špatně“. K tomu poukázala na to, že poté, co americká centrální banka začala sazby zvedat, řada sektorů se postupně dostala do recese. A to včetně malých firem, u kterých se důvěra nyní nachází velmi nízko. Aktuálně podle investorky drží ekonomickou aktivitu při síle snižování cen, protože to se promítá do vyšší reálné spotřeby. Pokud by se ale firmy snažily ceny zvýšit, došlo by ke znatelnému ochlazení reálného produktu.



Wood se stále drží svého pohledu, podle kterého je v americkém hospodářství znát řada deflačních tlaků. Ty se podle ní budou v následujícím roce stále více projevovat. „Firmy se stále více snaží přilákat spotřebitele nižšími cenami.“ K tomu investorka dodala, že vedoucím indikátorem pro inflaci je vývoj peněžní nabídky. Ta po více než rok klesala. „Domníváme se, že inflace půjde mnohem níž, než si lidé myslí. Nebyla bych překvapená, kdyby se dostala do záporu, zejména pokud se spotřebitel začne obávat ztráty pracovních míst,“ dodala investorka. Podle jejího názoru se nezaměstnanost v USA může dostat přes 5 %.



Podle investorky je nyní v USA „velmi nepřátelská regulace“, která může nutit firmy k tomu, aby své aktivity v oblasti inovací přesouvaly do zahraničí. Oby současní prezidentští kandidáti ale podle ní tíhnou k názoru, že „inovace řeší problémy“, tudíž by se po volbách dalo čekat zlepšení. K tomu dodala, že „cla nejsou pro inovace přínosná vůbec“. Na dotaz týkající se umělé inteligence pak Wood uvedla, že její firma se tímto tématem zabývá už deset let. NVIDIA je podle ní velmi dobrá akcie, ale existují i jiné atraktivní firmy z této oblasti.



K významnému posunu dojde podle expertky u softwarových firem, protože OpenAI a umělá inteligence obecně prudce zvýší produktivitu lidí pracujících pro takové společnosti. Softwarová řešení budou stále více specifická pro danou firmu a účel, nastane posun od obecných řešení „pro všechny velikosti“.



Zdroj: Bloomberg