Čínská akciová rally končí, Patria začíná pokrývat Tabák a evropské futures jsou rudé

Patria zahajuje pokrytí ČR. Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo nezakázat příchutě do e-cigaret. EdF podala stížnost u Evropské komise na tendr v Dukovanech kvůli možné neoprávněné dotaci pro KHNP. Rally na čínských akciích po týdenní dovolené ztroskotala, přičemž některé akcie v Hongkongu zaznamenaly nejhorší intradenní propad od roku 2008. Ropa Brent klesla pod 80 dolarů za barel kvůli geopolitickým rizikům a zklamání z Číny. Prezident Fedu St. Louis Alberto Musalem podporuje postupné snižování sazeb, přičemž další úředníci z Fedu budou dnes také vyjádří své názory. Britská ministryně financí Rachel Reeves zvažuje zavedení „exit tax“ pro bohaté, aby snížila schodek rozpočtu, aniž by odstrašila tvůrce bohatství. Futures na evropské akciové indexy klesají.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -1,2 %, FTSE 100 -0,8 % a DAX -0,9 %



Patria zahajuje analytické pokrytí ČR s investičním doporučením Akumulovat. Naše cílová cena 16100 Kč/akcii nabízí kapitálové zhodnocení ve výši 4,5 % oproti současné tržní ceně. Kromě kapitálového zhodnocení nabízí akcie TABAK atraktivní dividendový výnos, podpořený vysokým výplatním poměrem, který se dlouhodobě pohybuje v blízkosti 100 %. Na základě našeho výhledu střednědobé ziskovosti společnosti a předpokladu udržení 100 % výplatního poměru očekáváme, že průměrný dividendový výnos bude dosahovat 8,5 % mezi lety 2024-28. To činí akcii atraktivní zejména pro dividendově orientované investory. V delším horizontu předpokládáme mírné snížení výplatního poměru na úroveň 95 %. Tomu by odpovídal stále příznivý dividendový výnos ve výši 7,9 %. Myslíme si, že společnost se nachází na dobré cestě k úspěšnému dokončení své transformace směrem k produktům se sníženým rizikem při zachování významné pozice na tradičním trhu s tabákovými produkty ve střednědobém horizontu.



Ministerstvo zdravotnictví nakonec nezakáže příchutě do e-cigaret, jak ještě v létě chtělo, píše list iDnes. V plánu mělo ponechat pouze tabákovou verzi. Proti návrhu se zvedla vlna odporu, kritici poukazovali na to, že by to byl nesmyslný krok. Vedl by jen k tomu, že by se lidé vrátili k cigaretám nebo by náplně kupovali za hranicemi.



EdF podala stížnost u Evropské komise na tendr v Dukovanech. Tvrdí, že jihokorejská vláda by mohla poskytnout KHNP neoprávněnou dotační podporu, která by mohla ohrozit konkurenceschopnost na evropském trhu.



Rally na čínských akcií po týdenní dovolené ztroskotala i přesto, že se očekává, že vládní brífink odhalí další ekonomické stimuly. Akcie v Hongkongu se propadly a množství čínských akcií zde zaznamenalo nejhorší intradenní propad od roku 2008. Asijské akcie klesaly poté, co Wall Street stáhl výprodej techu, geopolitická rizika a sázky na menší snížení sazeb ze strany Fedu. Asijsko-pacifický akciový index MSCI klesl nejvíce za měsíc. Zdá se, že negativní nálada se přelije i do Evropy.



Čínskou rally vyvolaly horečné nákupy akcií ze strany hedgeových fondů a individuálních investorů, zatímco velcí alokátoři aktiv a nadnárodní společnosti se obávají návratu do největší asijské ekonomiky. Čína v úterý uvedla, že je přesvědčena, že letos svých ekonomických cílů dosáhne, a slíbila, že bude dále podporovat růst, i když se držela zpátky v zavádění větších opatření. "Jsme si plně jisti, že dosáhneme ročních cílů hospodářského a sociálního rozvoje," řekl Čeng Šan-ťie, předseda Národní komise pro rozvoj a reformy, agentury pro hospodářské plánování v zemi. Poznamenal, že Čína čelí složitějšímu prostředí doma i v zahraničí.



Ropa má také těžký den, když geopolitická rizika přetrvávají. Ropa Brent se propadla pod 80 dolarů za barel, čemuž pomohlo zklamání z Číny. Trh s ropou přesto zůstává náchylný k napětí na Blízkém východě. Obchodníci sledují odvetu Izraele proti Íránu po raketovém útoku z minulého týdne, který vyvolal obavy z totální války.



Prezident Fedu St. Louis Alberto Musalem řekl, že podporuje rozhodnutí centrální banky z minulého měsíce snížit sazby o půl bodu, ale zdůraznil, že by dal přednost tomu, aby další snižování bylo postupné. "Vzhledem k tomu, kde se dnes ekonomika nachází, považuji náklady na příliš brzké uvolňování za větší než náklady na příliš malé a příliš opožděné uvolňování," řekl v pondělí Musalem. Ekonomické projekce zveřejněné po zářijovém zasedání ukázaly, že medián politiků letos počítá se snížením o dalšího půl bodu, což by znamenalo snížení o čtvrt bodu na každém ze dvou zbývajících zasedání Fedu v roce 2024. Investoři dnes uslyší více od dalších úředníků z Fedu, včetně Bostica, Collinse a Jeffersona.



Starší ekonomové a think-tanky naléhali na britskou ministryni financí Rachel Reeves, aby zavedla „exit tax“ pro bohaté, která by vynesla až 500 milionů liber ročně. Návrh přichází v době, kdy se Reeves snaží snížit pololetní deficit ve výši 22 miliard liber, aniž by odstrašila britské tvůrce bohatství. Řada lidí pohrozila odchodem z národa kvůli vyhlídce na zvýšení daní a Reeves zvažuje, že zmírní své plány na zdanění bohatých „nedomácích“ zahraničních rezidentů ve Spojeném království. Reeves předloží svůj první rozpočet 30. října.