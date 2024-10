Trhy zamíří v úvodu spíše níže. Co ukázal zápis Fedu a co ukáže tuzemská inflace?

Futures pro hlavní akciové trhy v Evropě a Spojených státech ukazují na úvod spíše mírný pokles s výjimkou britského FTSE indexu. Trhy si přeberou zápis z posledního měnového jednání Fedu, zároveň si formují sázky na snížení sazeb ze strany ECB. V tuzemsku se v 9:00 dozvíme čerstvá čísla o inflaci.

Futures: DAX a CAC do -0,1 %, FTSE +0,1 %; DJIA a S&P 500 do -0,1 %, Nasdaq přes -0,1 %¨.

Po zveřejnění zápisu ze zářijového zasedání Fedu vyšlo najevo, že výrazná většina jeho představitelů podpořila nadstandardní snížení sazeb o půl procentního bodu. Panovala ale širší shoda, že tento krok banku nezavazuje k žádnému konkrétnímu tempu snižování sazeb v budoucnu.

Americké akcie po zveřejnění zápisu posílily. Dolů ale zamířily akcie mateřské společnosti Googlu kvůli obavám, že se firma bude muset rozdělit. Na devizovém trhu posiloval dolar.

Český statistický úřad (ČSÚ) dnes v 9:00 zveřejní informace o vývoji spotřebitelských cen v září. Konsensem dle agentury Bloomberg je meziroční tempo 2,4 %, meziměsíční pokles o 0,5 %. Analytici v anketě čtk pak očekávají, že meziroční inflace zrychlila ze srpnových 2,2 procenta, a to přestože v meziměsíčním srovnání ceny klesly. Důvodem je vliv nižší srovnávací základny loňského roku. Oživení vysoké inflace z minulých let ale nepředpokládají, ve zbytku roku se podle nich bude pohybovat do tří procent.

V Evropské centrální bance (ECB) sílí tlak na další snížení základních úrokových sazeb na zasedání plánovaném na příští týden. Uvedla to agentura Reuters, podle které se mediálně pro snížení sazeb o čtvrt procentního bodu vyslovilo hned několik činitelů ECB. Zřejmě jedinou reálnou opozicí těmto hlasům je guvernér slovenské centrální banky Peter Kažimír, napsala agentura Bloomberg.