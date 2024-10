Jihokorejská centrální banka poprvé po více než čtyřech letech snížila úrok

Jihokorejská centrální banka snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 3,25 procenta. Je to první snížení úroků v zemi od května 2020. Banka v prohlášení rovněž naznačila, že existuje prostor pro další snížení. Svým rozhodnutím poskytla určitou úlevu domácnostem, které se potýkají s nejvyššími náklady na půjčky za 16 let, napsala agentura Reuters.



Bank of Korea (BOK) uvedla, že inflace vykazuje jasný trend stabilizace, tempo růstu zadlužení domácností začalo zpomalovat díky vládní politice zaměřené na udržení stability finančního systému a rizika na devizových trzích se zmírnila. Inflace v zemi v září zpomalila na 1,6 procenta, tedy pod dvouprocentní cíl centrální banky.



Snížení úroků je v souladu s očekáváním analytiků dotazovaných agenturou Reuters a podpořilo ho šest ze sedmi členů měnového výboru. Guvernér BOK I Čang-jong na tiskové konferenci dodal, že základní úroková sazba se nachází nad neutrální úrokovou úrovní, takže existuje prostor pro další snížení. Neutrální úroková sazba je taková, která udržuje stabilní růst ekonomiky bez velkých výkyvů v inflaci nebo nezaměstnanosti. Nepodporuje přílišné zrychlení růstu ekonomiky, což by vedlo k inflaci, ani jej příliš nebrzdí, což by vedlo k recesi.



Banka současně varovala, že vývoz ze země zůstal silný, ale domácí poptávka stále ještě neoživila. To zvyšuje nejistotu ohledně toho, zda země dokáže v letošním roce splnit cíl růst 2,4 procenta. Loni se hrubý domácí produkt snížil o 2,6 procenta.



Snížením úroků se BOK připojila k centrálním bankám v USA, Británii, eurozóně a Kanadě, které všechny zahájily cyklus uvolňování měnové politiky v souvislosti s tím, že globální ekonomika vykazuje známky slábnutí a inflace zpomaluje.