Allianz Trade: Růst globální ekonomiky se do roku 2026 udrží kolem 2,8 procenta

Naopak v Evropě se postupně objevuje růstová dynamika, i když Německo zůstane kvůli recesi výjimkou. Růst v eurozóně by měl posílit díky oživení investic a spotřeby. Celkový růst HDP v eurozóně tak podle analýzy dosáhne 0,8 procenta, což je proti loňsku zvýšení o 0,3 bodu. V příštích dvou letech by měl růst činit shodně 1,4 procenta."Do budoucna očekáváme, že ekonomická aktivita zrychlí a mírně překročí potenciální růst, k čemuž přispěje oživení spotřeby a investic v souvislosti s růstem reálných mezd a s uvolněnou měnovou politikou snižující úvěrové náklady. Vedle toho by další podporu mohlo poskytnout oživení světového obchodu, zatímco vládní výdaje by měly působit jako brzda v důsledku zpřísňování fiskální politiky,“ uvedli analytici Trade.Německo je nyní v recesi. Hlavní ekonomický tahoun EU je poznamenán jak cyklickými, tak stále více strukturálními problémy. Podniky se potýkají s klesající konkurenceschopností, a to nejenom na mezinárodních trzích, ale stále častěji i na domácím trhu. Analýza na letošek počítá druhý rok s recesí, pokles HDP odhaduje na 0,1 procenta. Příští rok se podle ní dostaví růst o 0,7 procenta a v roce následujícím o 1,1 procenta.Analýza Trade očekává ochlazení růstu americké ekonomiky z letošních 2,6 procenta na 1,7 procenta v roce příštím. V roce 2026 by měl růst ekonomiky v USA zrychlit na 2,2 procenta. Zvýšení růstu v roce 2026 bude omezeno mnohem restriktivnějším fiskálním přístupem v souvislosti s ukončením platnosti některých daňových škrtů pro fyzické osoby.Allianz Trade, která je světovým lídrem v pojištění pohledávek s více než 52.000 klienty a zastoupením ve více než 50 zemích, je členem skupiny .