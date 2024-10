Průzkum: Dvě třetiny české populace neví, co je to dlouhodobý investiční produkt

Dvě třetiny české populace neví, co je to dlouhodobý investiční produkt, takzvaný DIP. Vyplývá to z průzkumu výzkumné agentury STEM/MARK, kterého se zúčastnilo téměř 800 respondentů mezi 18 až 64 roky věku. Vedle penzijního spoření se jedná o jediný státem podporovaný prostředek, kterým chce stát motivovat lidi k individuální finanční přípravě na penzi, a ulehčit tak penzijnímu systému.



Od 1. ledna 2024, kdy začaly své finanční produkty v režimu DIP nabízet první společnosti, do června novinku uzavřelo odhadem 60.000 lidí.



Zatímco alespoň v nějaké míře či způsobu se podle průzkumu na důchod finančně připravuje 63 procent lidí, 40 procent z nich využívá penzijní spoření, 36 procent 'staré' penzijní připojištění, 43 procent spořicí účet, 21 procent stavební spoření a 19 procent běžný bankovní účet. Jen 14 procent lidí investuje do akcií, čtyři procenta do dluhopisů a 11 procent do takzvaných ETF fondů (fondů obchodovaných na burze).



Podle průzkumu 34 procent dotázaných si vůbec nic bokem na stáří neodkládá, přestože nejsou na stáří zajištění. Zhruba 11 procent účastníků průzkumu uvedlo, že si na penzi nic nespoří, protože je čeká až za dlouho. Nejvíce jich bylo logicky ve skupině 18 až 29 let.



V průzkumu z přelomu roku, který Fondee uskutečnilo s výzkumnou agenturou Ipsos mezi tuzemskými seniory, skoro 60 procent respondentů varuje před spoléháním se pouze na státní důchod. Čtvrtina si vyčítá, že nezačala se spořením na důchod dříve a 30 procent upozorňuje, že není radno spoléhat pouze na penzijní spoření a připojištění.



DIP zahrnuje finanční produkty, které umožňují vytváření úspor na stáří. Zároveň rozšiřuje příležitosti, do kterých lze investovat s nárokem na daňové úlevy, a přináší možnost jednotlivé produkty kombinovat. Na DIP, podobně jako na životní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření, může přispívat zaměstnavatel, a to až do 50.000 Kč ročně v součtu všech tří produktů.

Zdroj: ČTK, Patria