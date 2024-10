Colt CZ Group plánuje expanzi, Bidenova administrativa zvažuje omezení exportu AI čipů a evropské futures jsou zelené

CEO a předseda představenstva Colt CZ Group Jan Drahota v rozhovoru pro Patria.cz uvedl, že považuje IPO, akvizici Coltu a získání Sellier & Bellot za klíčové pro budoucí směřování skupiny a zdůrazňuje nutnost holistického přehodnocení západní politiky po konfliktu na Ukrajině. Výnosy z úpisu budou použity na posílení kapitálu, akvizici Sellier & Bellot a další strategické investice. Finanční ředitel Gevorkyan získal ocenění Nejlepší finanční ředitel roku 2023. Bidenova administrativa zvažuje omezení exportu pokročilých AI čipů do některých zemí. oznámil za 3Q upravený zisk EBIT, který překonal odhady. Čínské banky plánují snížit sazby u vkladů, zatímco růst exportu v září byl nejnižší od května. Představitelé Bidenovy administrativy diskutovali o omezení prodeje pokročilých AI čipů Nvidie. A evropské futures jsou zelené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,3 %



V rozhovoru pro Patria.cz hovoří CEO a předseda představenstva skupiny Colt CZ Group Jan Drahota. „Když jsme si před třemi lety definovali, kam chceme dojít, tak jsme říkali, že chceme vyrůst jako skupina a zároveň, že naší prioritou je segment ozbrojených složek. V té době ještě nebyl konflikt na Ukrajině, svět si vybíral mírové dividendy. Přesto jsme byli přesvědčeni, že to dává smysl a dnešní čísla ukazují, že jsme měli pravdu,“ říká v rozhovoru pro Patria.cz předseda představenstva a CEO Jan Drahota. Za jak zlomové pro budoucí směřování skupiny považuje IPO, akvizici ikonického Coltu či čerstvé získání výrobce malorážové munice Sellier & Bellot? Jak toto vše proměňuje firmu a kam se ta chce pod vedením Jana Drahoty a v diskusích nad strategií 2030 dále rozvíjet? Co vše odhalila a změnila Ukrajina a proč bude západ muset úplně holisticky přehodnotit vše, co dělá a voják nesmí stát na konci potravinového řetězce po období, kdy jsme 30 let vybírali mírovou dividendu a byli přesvědčeni, že armády jsou dobré snad jen, když jsou povodně? Jaký je přístup Jana Drahoty jako zkušeného finančníka k investování a proč v každém dobrém portfoliu prostě nesmí chybět dobré podnikatelské příběhy podle receptu Warrena Buffeta? A patří do něj také akcie Colt CZ? I o tom hovoříme v rozhovoru pro Patria.cz.



Rozhovor byl pořizován ve středu 9. října. Z pohledu nových zpráv do okamžiku jeho vydání včera v pondělí 14. října večer skupina oznámila zrychlený úpis (ABB). Upsáno má být až 3,9 milionu kusů dalších zaknihovaných akcií, což představuje až 6,91 procenta celkového počtu akcií společnosti. Dle agentury Bloomberg je 14. říjen 2024 dnem zahájení úpisu, 15. říjen 2024 pak očekávaným dnem jeho uzavření a stanovení ceny. Očekáváným prvním dnem obchodování je 16. říjen a očekávaným prvním vypořádacím dnem (T+2) pak 18. říjen.



„Společnost obdrží celý čistý výtěžek z a plánuje jej použít na posílení vlastního kapitálu a na komplexní vypořádání transakce spočívající v akvizici 100 % akcií společnosti Sellier & Bellot a.s., na urychlení snížení zadlužení a na strategické investice a akvizice, jako jsou např.: a) další modernizace výrobních kapacit pro výrobu ručních palných zbraní a v neposlední řadě střeliva u výrobců Sellier & Bellot a.s. a saltech AG (získaných v posledních dvou letech) a b) akvizice výrobců produktů doplňujících portfolio produktů skupiny Colt CZ,“ stojí dále v oznámení. Ovládající společnost CZ Partners si hodlá udržet podíl ve výši nejméně 51 %, za tímto účelem se také zapojí do .



Finanční ředitel Gevorkyan, Andrej Bátovský, získal prestižní ocenění Nejlepší finanční ředitel roku 2023.



Bidenova administrativa zvažuje uvalení omezení exportu pokročilých AI čipů u některých zemí na Nvidii a další americké firmy. Úředníci se chtějí zaměřit i na Perský záliv.



S nadcházejícími výsledky firem, které tento týden ovlivní náladu v USA, si S&P 500 v pondělí připsal téměř 1 % a zaznamenal další rekord – již 46. v tomto roce. To naznačuje, že investory neodrazují snížené prognózy výsledků za třetí čtvrtletí a že místo toho sázejí na pozitivní překvapení. Také Nasdaq 100 přidal 0,8 %, kde zisky vedla , a i se po propadu z minulého týdne odrazila. Před výsledky rostly také a . Kromě velkých bank budou obchodníci věnovat velkou pozornost výsledkům klíčových společností, jako je .



Ericsson oznámil za 3Q upravený zisk EBIT ve výši 7,33 mld. SEK a dalece tak překonal odhad trhu ve výši 5,57 mld. SEK.



Čínské banky se chystají snížit sazby u vkladů za 300 bilionů juanů již tento týden poté, co nejnovější příval stimulačních politik dále zhoršuje jejich ziskovost, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí. Do toho přichází více známek o ekonomické slabosti této země. Pondělní zpráva ukázala, že růst exportu v září v dolarovém vyjádření nečekaně stoupl jen o 2,4 % meziročně na nejnižší úroveň od května. A dle dalších informací začala Čína uplatňovat dlouho přehlíženou daň na zahraniční investice ultrabohatých. Někteří z bohatých ve velkých městech byli předvoláni k úřadům nebo provést vlastní zhodnocení.



Představitelé Bidenovy administrativy diskutovali o omezení prodeje pokročilých AI čipů od Corp.