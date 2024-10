Dnešní obchodování na Wall Street si budou investoři dlouho pamatovat jako výplach v polovodičovém odvětví

Naprostým fiaskem skončilo obchodování pro společnost hld., tedy výrobce zařízení pro konstruktéry čipů, a to nutno podotknout, že klasický report je v plánu na zítřejší 7 hodinu ranní. Nicméně tento omyl, kdy data unikly na trh o den dříve stál na hodnotě spousty miliard EUR.



Objednávky zařízení za 3Q minuli konsensus trhu poměrně výrazně, kdy místo odhadovaných 5,39 mld. EUR bylo doručené číslo 2,63 mld. EUR. Společnosti rostl zisk čistý zisk na akcii i tržby výrazněji, než byl konsensus trhu. Kámen úrazu je ve výhledu pro rok 2025, kdy by mělo dojít ke snížení tržeb i hrubé marže více, jak byl původní konsensus trhu. se propadlo o přibližně 17 %.



Bohužel tyto zprávy negativně ovlivnily dnešní obchodování s technologickými akciemi, kdy nejslabším indexem byl technologický Nasdaq 100 , který odevzdal více jak 1 %. Mnohem hůře dopadl Phila Semiconductor Index, který slučuje firmy z polovodičového odvětví a ten odepsal zhruba 5 %.



Po spanilé jízdě od prvních dní desátého měsíce tohoto roku přišla facka pro investory , která během seance ztratila více jak 4 %.



V reportech za předešlý kvartál pokračovaly bankovní domy a dnes to byla . Ta zakončila obchodní den v plusu okolo 1 %, když dodala čistý zisk na akcii lepší oproti konsensu o 6,44 %, a to vše při tržbách lehce nad odhady analytiků.



Naopak , tedy další z bank odevzdala přes 4 %, a to díky poklesu čistého úrokového výnosu a čisté úrokové marže. Nicméně čistý zisk na akcii překonal konsensus ještě výrazněji, než tomu bylo u BAC.



Nových maxim dnes dosahovaly akcie , které jsou hnány severním směrem díky AI narativu u iPhone. Nejvyšší dnešní úroveň 237,49 USD znamenala překonání rekordu z července a upevnění pozice největší společnosti na světě.



EUR/CZK 25,22, USD/CZK 23,16, EUR/USD 1,0889, WTI 70,60 usd/barel, Brent 74,12 usd/barel, Troyská unce zlata 2.664 usd