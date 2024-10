Rozbřesk: Co čekat zítra od českého HDP? Sváteční absence exportérů spolu oslabila korunu

Čísla z maloobchodu i z průmyslu za letní měsíce červenec a srpen překvapila vesměs pozitivně. A proto tento týden předpokládáme pozitivní výsledek prvního odhadu HDP za třetí kvartál - náš odhad +0,4 % mezikvartálně a 1,4 % meziročně by byl ještě lepší, pokud by v září ekonomiku dočasně lehce nepřibrzdily povodně.



Při pohledu na české hospodářství ve třetím a na začátku čtvrtého kvartálu se ukazuje několik zajímavých faktorů. Za prvé, nehledě na německou průmyslovou “mizérii”, některé složky českého průmyslu nevypadají zdaleka tak špatně. V létě se opět překvapivě vylepšil výkon automotivu, a to i když vezmeme v potaz jiné termíny celo-podnikových dovolených. A v celku slušnou dynamiku zaznamenávají méně cyklická odvětví v čele s potravinářským průmyslem. Na druhé straně prudký pokles letos vidíme v nejcykličtějších odvětvích v čele se strojírenstvím a některými energeticky náročnými odvětvími jako jsou zpracovatelé kovů. Na tom se nic nezměnilo ani ve třetím kvartále a obrat k lepšímu aktuálně očekáváme až v průběhu roku 2025 s tím, jak se otočí globální investiční cyklus v reakci na nižší globální sazby.



Za druhé, hospodářský růst v tomto roce táhne dál především spotřeba. To jsme očekávali, avšak v první polovině roku to byla poněkud překvapivě spíše spotřeba vlády (kumulativně vzrostla o více než 2,5 %) než spotřeba domácností (kumulativně od začátku roku +1 %). Je to především tím, že míra úspor českých domácností v průměru zůstává stále relativně vysoká. A to zase primárně souvisí s tím, že v posledních dvou letech se výrazně lépe vyvíjely příjmy vyšších příjmových skupin (s větším sklonem k úsporám). Situace by se měla pozvolna narovnávat a předpokládáme, že růst spotřeby bude postupem času zrychlovat. A může to být vidět, pravděpodobně soudě podle silných čísel z maloobchodu, již ve třetím kvartále.



Za třetí, zajímavé bude sledovat výkon domácích investic, kterým se letos zatím nijak výrazně nedařilo. Na vině byl konec části evropských programů (Q1) a přetrvávající nejistota v části průmyslu. Na druhé straně klesající úrokové sazby a rozmrzání realitního trhu pomalu začínají volat po vyšší investiční aktivitě. A stavebnictví šlo také v posledních třech měsících vzhůru. Uvidíme však, zda to bude vidět již v číslech za třetí kvartál.





*** TRHY ***



Koruna

Včerejší svátek a tudíž absence exportérů na trhu napomohla tomu, že koruna viditelně oslabila. Jinak ovšem nejslabším článkem v regionu zůstává forint, který generuje nákazu pro ostatní měny. Maďarská měna je pod tlakem rostoucích dolarových výnosů a je aktuálně nejslabší měnou mezi emerging markets.



Eurodolar

Výnosy amerických vládních dluhopisů pokračovaly i na počátku nového týdne v růstu, avšak dolar z toho již nedokázal profitovat. Následující seance ukážou, zdali jde o nový předvolební narativ, který by mohl naznačovat obavy z fiskálních dopadů voleb.

Z pohledu nově příchozích (důležitých) dat začne nový týden až dnes odpoledne, kdy budou zveřejněny v USA nově otevřené pracovní pozice, což je velmi důležité, avšak přece jenom o jeden měsíc zpožděné číslo (půjde o údaj za srpen). Nebude v něm tedy vidět vliv hurikánů, a tak může vypadat relativně optimisticky.



Akcie

Americké akciové trhy včera vstoupily do nového týdne růstem. Index S&P 500 přidal 0,27 %, Dow Jones posílil o 0,65 %, zatímco Nasdaq 100 stagnoval. Analytici JPMorgan zvýšili cílovou cenu pro akcie 3M o 5 USD na 165 USD, zatímco doporučení ponechali na stupni „overweight“. Akcie 3M se díky této analýze dostaly mezi včerejší top akcie v rámci indexu S&P 500, když přidaly přes 4 %. Tento titul tak přerušil sérii sedmi propadů v řadě. Na druhé straně spektra stály akcie z ropného sektoru, které se potopily spolu s cenou ropy, která se propadla o více než 5 %. Akcie automobilky Ford před oznámením svých výsledků hospodaření posílily o 2,7 %.