Evropa drží lehké zisky. Ve výhledu výsledková smršť i data

První polovina úterního obchodování je pro evropské akcie pozitivní. Zisky hlavních indexů sice nejsou velké, když se vejdou do půl procenta. Americké futures zatím ukazují jen drobné odchylky od včerejška a nerozhodnost. Právě zveřejněné výsledky na úrovni tržeb nepotěšily, co se ale týče vlivu na celkovou tržní situaci, půjde spíše o témata či události, které nás teprve čekají.



Vzestup dluhopisových výnosů v zámoří neustává, což působí akciím určitý diskomfort. Dnes se ale výnosy posouvají pouze mírně vzhůru a je možné, že dluhopisový trh vyčká s většími pohyby na nová data. Už dnes dostaneme statistiku otevřených pracovních pozic a výsledek průzkumu spotřebitelské důvěry ze zámoří. Pozornost však míří spíše k HDP, zaměstnanosti či indexu ISM.



Akciové investory čeká nejhektičtější týden v rámci probíhající výsledkové sezóny. Nejde jen o počet reportujících firem, ale i o to, že jsou mezi nimi velká technologická jména s potenciálem výrazně ovlivňovat celkový sentiment. Stejně tak se investoři průběžně připravují na volby a další zasedání Fedu.



Dolar dopoledne mírně posiluje a dostává se opět do kontaktu s 1,0800 na páru s eurem. Ropa stoupá o procento, zlato se drží poměrně v klidu kolem 2750 USD. Pro korunu je dnešek velmi klidný a během obchodování zůstává její kurz na slabších úrovních, kam pokračoval i během včerejšího svátku. Proti euru se domácí měna obchoduje na 25,37.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:20 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3745 0.0387 25.3892 25.3581 CZK/USD 23.4955 0.1577 23.4965 23.4315 HUF/EUR 405.1410 0.2045 405.4110 404.0651 PLN/EUR 4.3519 0.0505 4.3564 4.3486

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7077 0.0282 7.7299 7.7055 JPY/EUR 165.7005 -0.0416 166.0785 165.1684 JPY/USD 153.4465 0.0819 153.4870 152.7560

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8320 -0.2177 0.8342 0.8316 CHF/EUR 0.9364 0.0855 0.9379 0.9348 NOK/EUR 11.8338 -0.4542 11.9058 11.8311 SEK/EUR 11.5152 0.0347 11.5400 11.5067 USD/EUR 1.0799 -0.1235 1.0827 1.0799

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5228 0.2106 1.5247 1.5184 CAD/USD 1.3885 -0.0709 1.3902 1.3876