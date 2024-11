ČSÚ: Export z ČR do Německa v prvním pololetí mírně klesl na 700,2 miliardy Kč

Export z ČR do Německa v letošním prvním pololetí meziročně mírně klesl. Hodnota vyvezeného zboží činila 700,2 miliardy korun, zatímco ve stejném období loni 707,4 miliardy korun. Dovoz naopak nepatrně vzrostl z 505,9 miliardy korun na 506,4 miliardy korun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Německo je nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR.



"Německo čelí výzvám, jako je pomalá digitalizace veřejné správy, vysoké ceny energií, nadměrná byrokracie nebo omezený růst na klíčových exportních trzích. Automobilový průmysl navíc čelí technologické konkurenci," řekl ČTK generální ředitel státní agentury CzechTrade Radomil Doležal.



To se podle něj odráží v pomalém ekonomickém růstu země. "Odstranění těchto zásadních bariér se může pozitivně projevit v růstu německé ekonomiky, a tím vést i k výraznější šanci exportního růstu na straně český exportérů," doplnil.



Vysoký podíl na exportu i importu mají zejména osobní automobily společně s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla. V letošním prvním pololetí se osobních automobilů do Německa vyvezlo za 94 miliard korun, dílů a příslušenství pak za 84,5 miliardy korun. V případě aut export stoupl asi o pětinu, u dílů a příslušenství proti tomu o zhruba 1,2 procenta klesl.



U dovozu osobních automobilů ČSÚ za letošní první pololetí uvádí meziroční pokles o 7,1 procenta na 18,2 miliardy korun, dovoz dílů a příslušenství podle úřadu naopak stoupl o přibližně dvě procenta na 51,7 miliardy korun.



Vývoz se od roku 2020, ke kterému ČSÚ v databázi začíná uvádět informace, setrvale zvyšuje, i když loni už pomaleji. Ve srovnání s rokem 2022 loni vývoz do Německa vzrostl o 1,5 procenta na 1,35 bilionu korun. Zboží se dovezlo za 990 miliard korun, což byl oproti přibližně jednomu bilionu z roku 2022 pokles. Mezi lety 2020 a 2023 pak vývoz stoupl o téměř 30 procent, dovoz o asi čtvrtinu.



Německý prezident Frank-Walter Steinmeier tento týden odvolal tři ministry za Svobodnou demokratickou stranu (FDP). Německo má tak nyní menšinovou vládu tvořenou sociálními demokraty (SPD) kancléře Olafa Scholze a stranou Zelených.



Německá vláda na začátku října uvedla, že letos už nečeká hospodářský růst. Hrubý domácí produkt se podle jejího odhadu za celý rok sníží o 0,2 procenta, pokles přitom ekonomika zaznamenala už loni. Podle aktualizovaného vládního výhledu by se měla v příštím roce vrátit k růstu, který kabinet odhaduje na 1,1 procenta. Mezinárodní měnový fond počítá na příští rok v Německu s růstem HDP o 0,8 procenta.