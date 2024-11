Reuters: Japonsko chystá masivní podporu domácí výroby mikročipů

Japonsko se chystá minimálně deseti biliony jenů (více než 1,5 bilionu Kč) podpořit výrobu mikročipů na svém území. Vláda za tímto účelem poskytne výrobcům subvence a další finanční pomoc. Uvedla to dnes agentura Reuters, která se odvolává na vládní návrh, do kterého měla možnost nahlédnout. Výrobu čipů se snaží podporovat i Evropská unie, která svůj plán podpory oznámila před více než dvěma lety.



Plán japonské vlády přichází v době, kdy se jednotlivé státy snaží upevnit si u mikročipů kontrolu nad dodavatelskými řetězci. Vede je k tomu více faktorů z poslední doby, mezi nimi například obchodní spory mezi Čínou a Spojenými státy.



Japonská vláda má v úmyslu plán předložit na příští schůzi parlamentu. Návrh uvádí, že plán počítá i se schválením potřebných zákonů na poskytnutí finanční podpory pro masovou výrobu čipů příští generace. Zaměřuje se přitom na podnik Rapidus, který vyrábí zařízení k produkci čipů, a na další dodavatele čipů pro umělou inteligenci (AI).



Firmu Rapidus řídí lidé, kteří mají v tomto odvětví letité zkušenosti. Podnik se chystá na japonském ostrově Hokkaidó od roku 2027 masově vyrábět pokročilé čipy, a to v partnerství s americkou společností a s belgickou výzkumnou organizací Imec. Vláda v Tokiu loni uvedla, že vyčlení přibližně dva biliony jenů na podporu svého čipového průmyslu.



Nejnovější plán je součástí komplexního ekonomického balíčku, který by měl kabinet schválit 22. listopamdu. V příštích deseti letech počítá s investicemi v celkovém objemu 50 bilionů jenů, a to z veřejných i soukromých peněz. Vláda podle návrhu očekává celkový ekonomický dopad kolem 160 bilionů jenů (téměř 25 bilionů Kč).



Evropská komise (EK) v únoru 2022 oznámila, že ve snaze snížit závislost na dovozu nedostatkových mikročipů uvolní 11 miliard eur (tehdy asi 266 miliard Kč) na podporu jejich vývoje v Evropě. Plán by měl podle představ EK do konce desetiletí vyvolat investice v celkovém objemu přes 43 miliard eur.