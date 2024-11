Inflaci vzaly trhy pozitivně, akciím to však na růst nestačí

Kondice evropských akcií se během dne zhoršuje a nezabránily tomu ani solidní výsledky Energy nebo . Jak už jsme psali, výsledkový kalendář už neobsahuje taková jména, která by dokázala strhnout sentiment celého trhu. Odpoledne sice přišla pozitivní reakce na americkou inflaci, ale ani to nakonec Evropě příliš nepomohlo. A nestačí to ani Wall Street.



DAX odpoledne ztrácí 0,8 procenta, FTSE100 je dole o 0,2 pct, CAC40 klesá o 0,7 procenta a AEX je -0,6 procenta. S&P500 balancuje kolem včerejší hodnoty, zatímco Nasdaq Comp. je 0,2 procenta v červeném. 0,8 procenta v plusu se ale drží index menších firem Russell 2000.

Inflační data vyšla naprosto v souladu s konsensem, ale v první chvíli investoři reagovali pozitivně, neboť z nich zřejmě spadly obavy, že by inflace mohla stoupnout víc. Očekávání prosincového snížení sazeb Fedu se o něco upevnila a výnosy dluhopisů klesly. Později však hlavně na delších splatnostech vidíme návrat do blízkosti původních hodnot.

Eurodolar ale po poklesu zůstává níž, když se obchoduje u 1,0565. Zlatu se stále nedaří vymanit z tlaku, ale dnes aspoň drží pozice. Ropa je dnes o procento dole, když výrazněji ztrácet začala spolu s daty. Koruna tentokrát slábnout nezačala a vůči euru se drží silnější u 25,30, a to i přes další postup dolaru.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:30 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3001 -0.3576 25.4003 25.2787 CZK/USD 23.9250 0.0816 23.9710 23.7470 HUF/EUR 408.8819 -0.5240 411.2621 407.7321 PLN/EUR 4.3461 -0.1449 4.3583 4.3349

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6402 -0.5443 7.6839 7.6187 JPY/EUR 163.9950 -0.1136 164.8562 163.6474 JPY/USD 155.0880 0.3147 155.2385 154.3350

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8327 -0.0606 0.8345 0.8318 CHF/EUR 0.9353 -0.1175 0.9386 0.9340 NOK/EUR 11.7752 0.0374 11.7865 11.7435 SEK/EUR 11.6116 0.2915 11.6138 11.5469 USD/EUR 1.0573 -0.4364 1.0650 1.0557

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5423 0.7381 1.5432 1.5281 CAD/USD 1.3987 0.2911 1.3999 1.3933