Tomáš Vlk: Inflace v zámoří stoupla, ale nepřekvapila. Fed bude dál mlžit

Inflační data v USA se obvykle od odhadů příliš neodchylují a tentokrát se neodchýlila vůbec. Všechny hlavní údaje tak odpovídají tržnímu konsensu. Spotřebitelské ceny za říjen stouply o 0,2 procenta stejně jako v září. Meziroční inflace se zvedla na 2,6 z 2,4 procenta. Jádrový index stoupá rychleji, a to o 0,3 pct meziměsíčně a 3,3 pct meziročně. V tomto případě jsou čísla stejná jako v září.



Už ze základních dat je jasné, že inflaci táhnou zejména jádrové položky spotřebního koše. Bydlení, doprava i služby bez bydlení vykázaly za říjen shodný nárůst cen o 0,4 procenta meziměsíčně. Výrazně poskočily ceny ojetých aut (+2,7 pct), zato oděvy nebo zdravotnické potřeby zlevňovaly. Shodně s inflací stoupají ceny potravin, zatímco energie inflaci brzdí, když v říjnu jejich ceny stagnovaly.

Vývoj inflace určitě není špatný a centrální bankéři mohou dál opakovat, že bylo dosaženo výrazného zlepšení, které i překonalo původní představy. Na druhou stranu by si však podle nás Fed představoval přece jen o trochu lepší čísla. Jádrová inflace se z minima zvedla nepatrně, od té doby se drží, a to za pomoci poměrně setrvačných položek, jako jsou služby, včetně i bez bydlení. Zlevňující energie jsou sice fajn i z pohledu ekonomiky, ale obecně představují volatilní položku, na jejíž příznivý efekt nelze spoléhat dost dlouho na to, aby se podle ní dala řídit měnová politika. Celkově vzato dnešní data rozhodování Fedu nepřikloní ani na jednu stranu. Od bankéřů, kteří si nechají možnosti otevřené, tak budeme dál slýchat nejednoznačné komentáře.

Pro prosincové zasedání zůstává pravděpodobnější variantou další snížení sazeb, ovšem přestávka v cyklu je podle nás velmi reálnou možností. A jestli se Fed nechce už dopředu řídit plány budoucí vlády a počká až na reálná opatření, o to více se musí zaměřit na data zkraje prosince, především z trhu práce.

Finanční trhy zareagovaly na inflaci pozitivně - dluhopisy i akciové futures si polepšily. Ačkoli nedošlo relativně ke konsensu k žádnému překvapení, zřejmě tu byl určitý strach, že by data mohla vyjít vyšší. Reakci bychom tak připsali hlavně poklesu nejistoty.