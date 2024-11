Deutsche Bank: Kupte si tuto burzovní akcii, která těží z povolební volatility

Sázka na povolební volatilitu? Podle by mohla z nárůstu volatility těžit akcie Cboe Global Markets. Analytik Brian Bedell navýšil u této akcie chicagské burzy opcí doporučení na "kupovat" z "držet" a zvýšil svůj cenový cíl na 222 USD z 211 USD. To představuje potenciál přibližně 13% nárůstu.

Podle Bedella by si Cboe měla udržet zdravý růst tržeb alespoň do roku 2025. Stojí za tím jeho přesvědčení, „že akciové trhy mohou zůstat ve střednědobém horizontu po výsledcích voleb v USA volatilnější, což povede k většímu využívání produktů s indexy a volatilními opcemi a futures.” Analytik poukázal na to, že zatímco akcie Cboe byla ve čtvrtém čtvrtletí nejvýkonnější akcií, kterou pokrývá, je také nejvíce přímo ovlivněna volatilitou celého akciového trhu.



K většímu organickému růstu příjmů by také měly přispět další inovace produktů a větší využití opcí, dodal Bedell. „To zahrnuje další synergický růst u poplatků za tržní data a za přístupy, u kterých management věří, že tento rok mohou vzrůst o 7 % a střednědobým očekáváním společnosti zůstává roční rozsah 7–10 %,“ upřesnil. „Na základě úspěšného růstu indexových opcí [s nula dnů do expirace] (které nyní představují téměř polovinu objemu indexových opcí CBOE SPX) přidal management řadu expirací, indexů a způsobů obchodování s volatilitou.“

Analytik si nyní myslí, že Cboe by mohla generovat růst tržeb o 8 % v roce 2025 a o 6 % v roce 2026 oproti jeho předchozí prognóze 6 %, resp. 3 %. Silnější růst výnosů by měl nakonec umožnit pozitivní provozní páku, což společnosti umožní překonat stávající očekávání stabilní provozní marže.



Bedell dodal, že také strategická manažerská rozhodnutí by mohla dále posílit akcií. "Co se týče nákladů, myslíme si, že manamegemt bude schopen v budoucích letech mírně zpomalit tempo jejich růstu díky své globální architektuře,“ napsal. „Provozní páka bude pravděpodobně stále záviset na růstu objemu řízeném makroekonomickými parametry, i když si myslíme, že se management může pokusit sladit růst nákladů s organickým růstem, kdy je potenciálním pozitivem volatilita trhu, což, jak se domníváme, bude platit minimálně v roce 2025.“

Akcie Cboe jsou meziročně zhruba o 10 % vyšší. Pohled analytiků na tuto akcii je vlažný. Z 18 analytiků, kteří Cboe pokrývají, jich má 12 rating držet, ukazují data LSEG.





Zdroj: CNBC