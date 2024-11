Výsledky dnes reportuje čipař Nvidia, inflace ve Spojeném království akceleruje. Evropské futures převážně v zeleném

Akciové futures ukazují na zisky v Evropě a USA, zatímco obchodníci očekávají výsledky společnosti Corp., které by mohly být novým impulsem. Kontrakty na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,7 %, přičemž pozornost byla věnována také údajům o inflaci ve Spojeném království. Americké futures si připisují zisky poté, co benchmarky na Wall Street překonaly eskalaci ruské války proti Ukrajině a v úterý uzavřely výše.

Evropské futures převážně v zeleném, výjimkou je Spojené království: DAX +0,5 %, CAC +0,6 %, FTSE 100 -0,1 %.



Investoři se dívají na společnost (reportuje dnes po uzavření trhu), aby zjistili, zda nejhodnotnější společnost světa dokáže pokračovat v pozoruhodném tažení poháněném výdaji na hardware pro umělou inteligenci. Výrobce čipů v úterý vzrostl o 4,9 %. Podle stratégů Plc obchodování s opcemi signalizuje, že výsledky budou nejdůležitějším katalyzátorem, který letos zbývá - více než prosincové zasedání Federálního rezervního systému.



Inflace ve Spojeném království zrychlila více, než se předpokládalo, a dostala se výrazně nad dvouprocentní cíl, což je nárůst, který udrží představitele Bank of England v opatrnosti ohledně snižování úrokových sazeb.

Podle středečních údajů Národního statistického úřadu se inflace spotřebitelských cen v říjnu zvýšila z 1,7 % v září na 2,3 % po skokovém zvýšení účtů za energie. Byla vyšší než 2,2% prognóza BOE a ekonomů ze soukromého sektoru.

Inflace ve službách, kterou BOE pečlivě sleduje kvůli známkám domácích tlaků, zůstala zvýšená na 5 %, v souladu s prognózami BOE a oproti zářijovým 4,9 %.



Nově zvolený prezident Donald Trump pokračuje v doplňování svého kabinetu o věrné spolupracovníky, spojence a televizní osobnosti.

V úterý si vybral výkonného ředitele společnosti Cantor Fitzgerald LP Howarda Lutnicka do čela ministerstva obchodu, což je ústřední pozice v administrativě, kterou budou pravděpodobně formovat návrhy na rozsáhlé zvýšení cel.

Lutnick, jeden z nejvýznamnějších Trumpových stoupenců z Wall Street a spolupředseda jeho přechodného období, byl kandidátem na post ministra financí, jehož výběr zvolený prezident zatím neoznámil.



Dramatické hledání ministra financí nově zvoleným prezidentem Donaldem Trumpem pokračuje, protože podle lidí obeznámených s touto záležitostí má ve středu proběhnout pohovor s bývalým guvernérem Federálního rezervního systému Kevinem Warshem a Marcem Rowanem ze společnosti Apollo Global Management Inc.

Americký senátor Bill Hagerty, republikán z Tennessee a rovněž potenciální uchazeč o post ve vládě, strávil s Trumpem velkou část úterý, kdy letěl na palubě letadla zvoleného prezidenta na start rakety SpaceX v Texasu.



Summit G20 v Riu: Caipirinha tekla proudem, tanečníci samby a fervo se pohupovali a VIP hosty v Riu de Janiero ovíval lehký oceánský vánek. Když se však na internetu objevilo komuniké skupiny 20, nálada měla ke slavnostní daleko. Zákulisní hádky o jazykovou charakteristiku válek na Ukrajině a na Blízkém východě náhle ukončil netrpělivý hostitel, brazilský prezident Luiz Inacio Lula da Silva. To zanechalo hořkou pachuť zejména mezi USA a jejich spojenci.

Během několika hodin se vedoucí představitelé, kteří dohlížejí na 85 % světové ekonomiky, probudili se zprávou, že Ukrajina poprvé od invaze Vladimira Putina před 1000 dny vypálila na Rusko rakety dlouhého doletu americké výroby. Kreml zopakoval hrozbu jaderné odpovědi, což trhy otřáslo.

To, co bylo vydáváno za okamžik, kdy mají „Západ a zbytek“ ukázat jednotu, jen ukázalo, jak rychle se ztrácejí ochranné zábrany mezinárodního řádu založeného na pravidlech. Severokorejci poprvé bojují v Evropě. Izrael odolává snahám USA o zastavení bojů s Hizballáhem a Hamásem. Čína pravidelně provádí vojenská cvičení v okolí Tchaj-wanu. Jaderné hrozby se stávají běžnou záležitostí.