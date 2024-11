Inflace v Británii v říjnu stoupla na 2,3 procenta, nejvíce za dva roky

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Británii v říjnu zrychlilo na 2,3 procenta z 1,7 procenta v předchozím měsíci. Inflace se tak po měsíci opět vyšplhala nad dvouprocentní cíl centrální banky. Ve své zprávě to dnes oznámil britský statistický úřad.



Nárůst inflace byl nejvýraznější od října 2022 a byl také větší, než očekávali analytici. Ti v anketě agentury Reuters říjnové tempo meziročního růstu spotřebitelských cen odhadovali v průměru na 2,2 procenta.



Proti září ceny vzrostly o 0,6 procenta, zatímco v září byla meziměsíční inflace na nule. Meziroční míra takzvané jádrové inflace, která nezahrnuje ceny energií, potravin, alkoholu a tabáku, v říjnu stoupla na 3,3 procenta ze zářijových 3,2 procenta.



Britská centrální banka v srpnu přikročila k prvnímu snížení úrokových sazeb od března 2020, tedy od začátku pandemie nemoci covid-19. Základní sazbu zredukovala o čtvrt procentního bodu z 5,25 procenta, což byla nejvyšší úroveň za 16 let, respektive od globální finanční krize. V listopadu následovalo snížení o dalšího čtvrt procentního bodu. Aktuálně tak základní sazba činí 4,75 procentního bodu.



Do konce letošního roku očekává britská centrální banka nárůst inflace na 2,5 procenta, do konce příštího roku očekává zrychlení tempa růstu cen na 2,7 procenta. Pak by se inflace měla snižovat a postupně se dostat pod dvouprocentní cíl.