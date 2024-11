Rozbřesk: Plyn v Evropě je nejdražší za poslední rok

Společně se začátkem topné sezóny roste na evropském trhu s plynem napětí. Cena evropského plynového benchmarku TTF se včera posunula nad 45 EUR/MWh, nejvyšší úroveň za poslední rok. Společně se spotovou cenou se směrem vzhůru posunuly i forwardové kontrakty, které aktuálně kalkulují s cenou plynu nad 40 EUR/MWh nejen tuto zimu, ale také v roce 2025/2026.



Bezprostředním impulsem k růstu cen jsou obavy o přiškrcení ruských dodávek plynu do Evropy v reakci na prohru Gazpromu v arbitráži s rakouskou OMV. Připomeňme, že do EU stále proudí ruský plyn, který představuje zhruba 18% podíl na celkových dovozech (při započtení LNG). Hlavními odběrateli jsou Slovensko, Maďarsko a Rakousko, nicméně od počátku října prudce narostly také dodávky zemního plynu do Česka. Aktuálně k nám přitéká více než 90 % dodávek právě z „ruského“ směru, tedy prostřednictvím předávací stanice v Lanžhotu poblíž česko-slovenské hranice.



Jak je to možné? Tuzemští obchodníci nenakupují plyn napřímo z Ruska, ale jde o předprodaný ruský plyn od zahraničních společností jako je slovenský SPP, rakouský OMV nebo maďarský MOL, které mají uzavřeny dlouhodobé kontrakty s ruským Gazpromem. A pokud půjdeme úplně na dřeň, do Česka proudí ruský plyn, protože to jednoduše dává obchodníkům ekonomický smysl, a to i kvůli poplatku 2,5 EUR/MWh, kterým Němci zatížili přepravu plynu přes své území.



Právě tranzit ruského plynu přes Ukrajinu se však má ke konci roku zastavit, jelikož ukrajinská vláda neprodlouží smlouvu o přepravě plynu přes své území. Půjde tak o ztrátu asi 5 % z celkových dovozů plynu do EU, což by nemělo představovat kritický problém pro nabídkovou stranu. Krátkodobě se sice může na trhu dále zvýšit napětí, celkově je však situace významně lepší než v minulých letech. Evropa totiž dokázala svižně diverzifikovat dodávky plynu (zhruba 40 % dodávek nyní tvoří americký LNG) a velmi solidní je i naplněnost zásobníků – napříč EU jsou průměrně naplněny z 93 %, v Česku pak 89 %.





*** TRHY ***



Koruna

Nuda na korunovém trhu přetrvává i na konci týdne. Česká měna se bez větších výkyvů obchoduje na dostřel hladiny 25,30 EUR/CZK a nevypadá to, že by ji během dnešní seance mělo něco významněji rozhodit. K nehybnosti koruny přispívá i krátkodobá stabilizace dolaru, který zatím vzdal ambice na posun pod 1,05 EUR/USD. Pokud ale v příštím týdnu přejde dolar opět do ofenzivy, koruna by se opětovně mohla dostat pod prodejní tlak.



Eurodolar



Eurodolar se včera dvakrát pokusil dostat pod hranici 1,05, což se měnovému páru prozatím nepovedlo. Dolaroví býci byli přitom podpořeni dalším jestřábím komentářem z Fedu, který tentokrát přišel přímo od samotného J. Powella. Ten uvedl, že ekonomika nevysílá signály, které by říkaly, že by Fed měl se snižováním úrokových sazeb pospíchat. V reakci na tato slova poklesla implikovaná pravděpodobnost snížení sazeb v prosinci na 59 %.

Spekulovat proti dolaru je tedy obtížné, neboť dolarové sazby zůstávají vysoko, což není jen efekt výsledku voleb, ale silných dat. Tento dojem by navíc mohl být podpořený i dnes odpoledne další várkou dat z maloobchodu a průmysl.