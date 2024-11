CNBC: Trumpova cla mohou poškodit kvetoucí autoprůmysl na Slovensku

Cla, která se chystá zavést nový americký prezident Donald Trump, mohou poškodit kvetoucí automobilový průmysl na Slovensku. Tato středoevropská země přezdívaná evropský Detroit vyrábí více aut na hlavu než kterýkoli jiný stát na světě, a je tak velmi výrazně vystavena Trumpově politice America First (Amerika na prvním místě), píše zpravodajský web CNBC. Slovensko je vedle Švédska třetím největším evropským vývozcem osobních automobilů do Spojených států, jeho vývoz do USA loni dosáhl hodnoty čtyř miliard eur (101 miliard Kč).



Nově zvolený americký prezident v pondělí oznámil, že jedním z jeho prvních kroků ve funkci bude uvalení nových cel na Čínu, Kanadu a Mexiko. Evropu sice nezmínil, sedmadvacítka se ale podle CNBC pravděpodobně obává, že je jen otázkou času, kdy se Trump zaměří na její automobilový sektor. A to je pro Slovensko velký problém, píše CNBC.



Země, kde žije pouze 5,5 milionu lidí, je na obchodování se Spojenými státy silně závislá, přičemž právě automobily tvoří 74 procent jejího exportu do USA. Sektor nepřímo zaměstnává přes čtvrt milionu Slováků.



"Slovensko se proměnilo v Detroit Evropy,“ řekl CNBC po telefonu Vladimír Vaňo, který pracuje jako hlavní ekonom bratislavského think-tanku Globsec. Analytik narážel na město v americkém státě Michigan, který bývalo chloubou amerického automobilového průmyslu, ale v roce 2013 vyhlásilo bankrot.



"V roce 1990, po pádu železné opony, se na Slovensku vyrábělo přesně nula automobilů. Ale bylo velmi silné v tom, čemu v našem místním jazyce rádi říkáme speciální výroba, což je jen hezký způsob, jak říct zbrojní výroba, obrněná vozidla, tanky a podobně,“ říká Vaňo.



Velkého potenciálu Slovenska pro strojírenství a výrobu se rozhodla využít řada automobilek. Postupně tam otevřel továrny , Peugeot ze skupiny Stellantis, Kia ze skupiny Hyundai a Jaguar Land Rover, který je součástí indické firmy Tata Motors.



Švédské Volvo pak v roce 2022 oznámilo, že se chce stát pátou automobilkou působící na Slovensku a v roce 2026 hodlá na východním Slovensku otevřít klimaticky neutrální továrnu. Závod za 1,2 miliardy eur (30 miliard Kč) má vyrábět pouze elektromobily.



"Je to znepokojivé," odpověděl Vaňo na otázku, do jaké míry by se Slovensko mělo obávat vyhlídky na Trumpova cla. Dodal, že ačkoli se zdá, že Slovensko může v krátkodobém horizontu udělat "velmi málo", v minulosti se automobilky v zemi ukázaly jako relativně dobré v řešení problémů.



"Slovensko si zatím ve výrobě automobilů očividně vede velmi dobře, ale nyní čelí určitým problémům,“ řekla CNBC ve videohovoru analytička automobilového sektoru z organizace Economist Intelligence Unit Arushi Kotecha.