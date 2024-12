Dominik Rusinko: Průmyslové oživení se oddaluje

Index nákupních manažerů PMI se v listopadu snížil ze 47,2 bodů na 46 bodů a nadále signalizuje obtížné podmínky v tuzemském zpracovatelském průmyslu. Hodnota indexu zůstává pod hranicí 50 bodů oddělující pásmo expanze a recese téměř dva a půl roku, podobně jako v sousedním Německu. Oživení aktivity v českém průmyslu se tak znovu odkládá, pravděpodobně až do roku 2025.







Zhoršení nálady šlo v listopadu na vrub opětovnému snížení výroby v kombinaci se silným poklesem nových zakázek. Problémem číslo jedna tak zůstává slabá poptávka – ať už jde o domácí trh, tak zejména klíčové exportní trhy. Dle výrobců drží poptávku na uzdě především táhlé strukturální problémy německé ekonomiky, konkrétním příkladem budiž automobilový sektor. Vzhledem k poklesu nových zakázek výrobci redukovali počty pracovních míst, tempo propuštění ale zpomalilo na minimum od března.



Nejbližší měsíce neslibují zásadní obrat pro tuzemské průmyslníky. Spíše naopak, výhled je zatížen řadou negativních rizik. Za prvé jde o malátný výkon německé ekonomiky v kombinaci s nejistotou spojenou s únorovými parlamentními volbami. Za druhé jde o nástup Donalda Trumpa do Bílého domu a negativní dopady případného zvýšení obchodních cel vůči EU. Vůči těm je jednou z nejzranitelnějších ekonomik právě Německo, které do USA vyváží přibližně desetinu veškerých exportů zboží. Nepřímý dopad by však pocítila také česká ekonomika vzhledem k jejímu subdodavatelskému charakteru.



Celkově za letošní rok odhadujeme mírný pokles průmyslové výroby okolo 1 %. Optimističtěji hledíme až k polovině příštího roku, kdy předpokládáme pozvolné oživení zahraniční průmyslové poptávky a větší investiční aktivitu díky poklesu úrokových sazeb.