Koruna posiluje, ČNB chce přerušit snižování sazeb

Česká měna navazuje na včerejší úspěchy a posiluje vůči euru na 25,12. Na páru s dolarem přitom úspěšná není, neboť pár EUR/USD se dnes vydává směrem dolů. Do karet hrají koruně nová data, když růst mezd za 3Q překonal odhady, a také zprávy o měnové politice ČNB. Guvernér Michl říká, že banka velmi pravděpodobně brzy přeruší snižování sazeb. Zvolí podle něj stabilitu po nějakou dobu, aby posoudila výhled a cíl dostat jádrovou inflaci lehce pod 2 procenta. Ve výsledku by sazby měly v budoucnu zůstat výš, než jsme je byli zvyklí vídat deset let před covidem.

Přerušované snižování sazeb se dá čekat také od Fedu, čemuž nahrávají i poslední makrodata. U ECB to naopak vypadá, že bude spíše tlačena sazby dostat poměrně rychle dolů. Během dneška nejsou na programu události, které by očekáváními o měnové politice v Evropě hýbaly. V případě USA vyjde report ADP o zaměstnanosti nebo index ISM sledující situaci ve službách. Důležitější roli však může sehrát komentář šéfa Fedu dnes večer, předtím než se v pátek do hry vloží data z trhu práce.

Tématem zůstává i politika. V Koreji to dál vře i po odvolání stanného práva. Prezident bojuje s parlamentem, který ho chce odvolat. Won a korejské akcie se snaží stabilizovat a západní hráči pochopit, co se vlastně odehrává v zemi, které běžně moc pozornosti nevěnují. Reakce západních trhů je však minimální. Více překvapí, že nevidíme ani žádnou podstatnou reakci na politickou vřavu ve Francii. Tam se dnes schyluje k vyslovení nedůvěry vládě, po níž země vstoupí do neprobádaných vod a bude muset řešit nejen novou vládu, ale hlavně fungování bez schváleného rozpočtu.

Francouzský CAC40 dopoledne stoupá o 0,3 procenta a daří se mu lépe než klesajícímu FTSE100 nebo mírně rostoucímu AEX. Na DAX , který postupuje vpřed tempem 0,9 pct, však index z Paříže nemá. Pár desetin k dobru si aktuálně připisují americké futures. Výnosy dluhopisů dnes prakticky plošně stoupají, ale jde o malé pohyby, a to i v případě francouzských papírů. Eurodolar balancuje kolem 1,0500, momentálně klesá mírně pod tuto úroveň.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:57 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1662 0.0078 25.1711 25.1110 CZK/USD 23.9670 0.0919 23.9840 23.8910 HUF/EUR 414.0810 -0.1650 415.3709 413.7660 PLN/EUR 4.2873 -0.2094 4.3007 4.2860

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6373 -0.2527 7.6591 7.6239 JPY/EUR 158.3890 0.7427 158.4445 156.9930 JPY/USD 150.8550 0.8274 150.8950 149.5305

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8288 -0.0663 0.8302 0.8277 CHF/EUR 0.9310 -0.0279 0.9326 0.9302 NOK/EUR 11.6217 -0.0215 11.6453 11.6009 SEK/EUR 11.5676 -0.0255 11.5858 11.5526 USD/EUR 1.0499 -0.0952 1.0529 1.0482

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5598 1.1379 1.5606 1.5411 CAD/USD 1.4067 0.0050 1.4083 1.4055