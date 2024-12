Pavol Mokoš: Investiční trefy a přešlapy roku 2024

Loni na podzim jsem přemýšlel nad tématem pro další webinář o tradingu. Místo mého tradičního chrlení citací z knih úspěšných investorů jsem chtěl ale něco méně teoretické a co nejvíce využitelné v praxi. Dle mého názoru se nejvíce člověk učí na konkrétních příkladech, a tak vznikl nápad na rozbor reálných obchodů na burze v daném roce. Tímto způsobem můžu rovnou reálnými příklady demonstrovat, jak jsem se v určitých situacích zachoval, a z toho vyvést plynoucí ponaučení. V tradingu stejně jako u počasí není pořád jen teplo a slunečno, ale pravidelně se taky zatáhne a ochladí, a tak se chci věnovat nejen těm úspěšným, ale i těm nepovedeným obchodům. Věnujte čas sebevzdělávání a zaregistrujte se na webinář Investiční trefy a přešlapy roku 2024 s Pavlem Mokošem ve středu 11.12.2024 od 15:00!





Při sledování povedených obchodů se učím, co funguje a co příště na trhu znovu vyhledat. Naopak z nepovedených obchodů často plynou ponaučení a lekce. Otto von Bismarck jednou řekl: „Jenom blázen se učí z vlastních chyb. Moudrý člověk se učí z chyb ostatních.“ Možná ještě lépe to ale řekl známý spisovatel a autor několika bestsellerů John Maxwell: „Říká se, že moudrý člověk se učí ze svých chyb. Moudřejší člověk se učí z chyb druhých. Ale nejmoudřejší člověk ze všech se učí z úspěchu druhých.“ Osobně jsem přesvědčený o tom, že osobní zkušenost s obchodováním vlastních těžce vydělaných prostředků, ať už se ta investice povedla či ne, nelze zcela nahradit. V tomto webináři ale nabízím hned tu druhou nejlepší možnost v podobě nahlédnutí na chyby a úspěchy „ostatních“. Z pohledu vás čtenářů a zájemců o burzu se tedy jedná o jedinečnou možnost poučit se z cizích špatných i úspěšných obchodů.



Kdybych měl letošní rok ve zkratce shrnout, tak první kvartál bych popsal jako sprint a doslova akciové žně. Druhý kvartál byl již ve znamení vyhasínání momenta, ale se skřípěním zubů se dařilo udržet většinu zisků z úvodu roku. Třetí kvartál už byl jak na houpačce a přelom mezi třetím a posledním kvartálem mi přinesl klasický klimatický vrchol. Jak už to v takových případech bývá, po krátké chvíli bezbřehé euforie následoval velice tvrdý pád do reality. Poslední kvartál přináší zotavení postupný návrat do ideálního rozpoložení.

O tom, co vedlo k obrovskému růstu následně k velkému pádu si řekneme více na blížícím se webináři. Předvedeme si jen další důkaz toho, že investor na burze nikdy neví, kdy mu burza přihraje ty největší příležitosti k výdělku, nebo ho vytrestá za jeho nedůslednost nebo emociální nerovnováhu. Proto je hlavní prací investora zůstat v trhu, dokud tržní prostředí přeje nákupům, a zvyšovat své pozice s tím, jak se mu daří, a naopak snižovat své pozice, když trh jeho strategii očividně nepřeje. To samé platí i o investorově aktuální emocionální pohodě. Když má investor rozkolísané emoce a právě zažívá obrovskou euforii, nebo prochází nějakou depresí, velmi často nevidí věci jasně, a má sklony k porušování svých investičních zásad. Trh totiž neustále vyžaduje plnou pozornost a důsledné dodržování disciplíny. Pokud však vaši energii odčerpává boj s emocemi, dříve nebo později vám dojde energie na dodržování investiční disciplíny.



Moje strategie, na které jsou založené prezentované obchody, je zaměřená na nákup těch nejsilnějších akcií v těch nejlepších sektorech. Proto se podíváme, jak to letos bylo s vedoucími sektory, které ostatně byly stejné jako před rokem. V úvodu roku jsem na webináři Top akcie pro trading v roce 2024 analyzoval, které akcie by mohly být ty nejzajímavější. V následujícím webináři se v krátkosti podíváme i na zhodnocení tohoto doporučení.

Jedna věc, kterou tady pořád dokola opakuji, je, že nejlepší tradingové setupy vznikají při průrazech na nová maxima nebo případně minima při spekulování na pokles. Trh ale takové příležitosti nenabízí jako na běžícím páse. V ideálním případě by měl obchodník na burze vyčkávat na ty nejlepší tržní signály a příležitosti, ale praxe je podstatně složitější, a držet se jen top setupů a příležitostí je extrémně náročné na psychiku. Tyto dlouho očekávané průrazy navíc často přicházejí při ohromném denním pohybu, a když ho investor ihned nezachytí a nenaskočí do vlaku, tak je de facto ztracený, protože pak už jen znechuceně vyčkává na korekci, která mu dá příležitost naskočit. Taková příležitost ale zpravidla nepřichází, a když už konečně třeba po měsíci přijde možnost nakoupit na vámi preferované úrovni, trend je již otočený a cena akcie pokračuje v pádu.

Jak se na tyto situace co nejlépe připravit, a jak se vyhýbat na první pohled zřejmým chybám, se podíváme během následujícího webináře: