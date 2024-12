Jak může podle S&P otřást Trump ratingy zemí střední a východní Evropy?

Úvěrové ratingy středoevropských zemí jsou nyní poměrně odolné, negativně by je však mohla ovlivnit politika administrativy příštího amerického prezidenta Donalda Trumpa. V ratingovém výhledu pro střední a východní Evropu to dnes uvedla ratingová agentura S&P Global.



S&P má zatím optimistický pohled na budoucí vývoj hospodářství ve střední Evropě. Varovala však, že hospodářský růst v regionu by v souvislosti s Trumpovým návratem do Bílého domu mohla podkopat nová americká cla a nejistota kolem dalšího vývoje rusko-ukrajinského konfliktu.



Hlavní analytik S&P pro středoevropské země Karen Vartapetov uvedl, že hodnocení úvěrové spolehlivosti těchto zemí by mohl ovlivnit způsob, jakým bude nová americká administrativa naplňovat Trumpovy předvolební sliby. "Nepřímé dopady spojené s útlumem ve vyspělé Evropě, včetně Německa, by mohly být docela významné," řekl agentuře Reuters.



Ohroženy jsou v této souvislosti podle S&P zejména Česká republika, Maďarsko a Slovensko, a to kvůli svému silnému propojení s německým automobilovým sektorem. Slabším rizikům naopak čelí Polsko, které je méně závislé na exportu a má diverzifikovanější ekonomiku.



Polsko navíc vynakládá mnohem větší část hrubého domácího produktu (HDP) na obranu, takže se v tomto směru zřejmě vyhne tlakům ze strany prezidenta Trumpa. "Polsko má lepší politickou a ekonomickou pozici pro jakýkoliv vývoj vztahů mezi Trumpovou administrativou a Evropou," uvedl předseda americké obchodní komory v Polsku Tony Housh.



S&P podle Vartapetova nadále hodnotí vyhlídky pro hospodářský růst ve střední Evropě příznivě za předpokladu, že nenastane žádný velký vnější šok, například výrazné zhoršení mezinárodních obchodních vztahů.



"V našem základním scénáři zůstává střední a východní Evropa jedním z nejrychleji rostoucích regionů na světě. A navzdory všem problémům plynoucím z demografického vývoje hovoříme o solidním hospodářském růstu ve střednědobém výhledu," uvedl Vartapetov.



S&P předpokládá, že hospodářský růst ve střední Evropě v příštím roce zrychlí na 2,8 procenta z letošních dvou procent, a to díky vyšším spotřebitelským výdajům a investicím. Hospodářský růst v regionu by mělo podpořit mimo jiné uvolňování měnové politiky.