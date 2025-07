Zmatení kolem snížení ratingu amerického ministerstva financí

Robert N. McCauley na stránkách VoxEU připomíná, že v pátek 16. května 2025 agentura Investor Services snížila rating USA z Aaa na Aa1 se stabilním výhledem. Přesněji řečeno, „jde o snížení ratingu amerického ministerstva financí, které je často prezentováno jako snížení ratingu Spojených států jako země,“ což je podle ekonoma významný rozdíl.



Ekonom připomíná, že nebyla se snížením ratingu první, srovnala svůj pohled s ratingem agentury S&P a Fitch. V neděli 18. května pak ministr financí USA Scott Bessent v pořadu Meet the Press zopakoval to, co řekl Larry Summers v roce 2011, když agentura S&P snížila rating amerického ministerstva financí z AAA na AA+: „Myslím, že reaguje se zpožděním.“ Jinými slovy, za snížení ratingu může podle tohoto pohledu prezident Biden. Jiní zase krok agentury odbývali s tím, že nejde o nic významného. McCauley ale tvrdí následující:



Po sobě jdoucí americké vlády a Kongres se nedokázaly dohodnout na opatřeních, která by zvrátila trend vysokých rozpočtových deficitů a s nimi spojených rostoucích úrokových nákladů. Současné fiskální návrhy zřejmě nepovedou k podstatnému snížení mandatorních vládních výdajů a tudíž deficitů. V příštím desetiletí zřejmě přijdou větší deficity, jelikož výdaje na sociální dávky porostou, zatímco vládní příjmy zůstanou víceméně stagnující. Přetrvávající velké fiskální deficity zase povedou k nárůstu vládního dluhu a úrokové zátěže. Fiskální profil USA se pravděpodobně zhorší ve srovnání s minulostí a ve srovnání s jinými zeměmi s vysokým ratingem.



McCauley dodává, že dolar jako globální rezervní měna pravděpodobně poskytuje americkému ministerstvu financí širokou základnu investorů. Ta pak zmírňuje vztah mezi ratingem státu a určitým ukazatelem dluhové zátěže vlády. Jinak řečeno, vysoký zájem investorů o americké dluhopisy znamená, že trhy nereagují tak citlivě na změny ratingu. A ekonom pak zdůrazňuje, že „snížení ratingu agenturou bylo ve velkém chybně interpretováno jako vztahující se ke Spojeným státům americkým, nikoli k americkému ministerstvu financí.“



Strop ratingu pro danou zemi obecně udává nejvyšší úroveň ratingu, které může jakýkoli emitent se sídlem v dané zemi dosáhnout (pro nástroje daného typu a v dané měně). Pokud by se tak snížil rating celých Spojených států, „pravděpodobně by žádný stát USA neměl hodnocení AAA od všech tří hlavních agentur. Nyní mají ale státy jako Delaware, Minnesota, Severní Karolína, Florida, Indiana, Iowa či Ohio stále všechny prestižní trojici hodnocení AAA. Podobně by v případě snížení ratingu Spojených států mohla třeba společnost ztratit svůj nejvyšší rating. I když ve výjimečných případech přiděluje nadnárodní firmě vyšší rating, než je dlouhodobý rating země jejího původu.



Snížení ratingu amerického ministerstva financí tak naopak nesnížilo úvěrové ratingy amerických států. Ale snížilo ratingy podniků spojených s americkou vládou, které poskytují hypotéky na bydlení v USA. 19. května tak agentura mimo jiné snížila rating Federal Home Loan Banks. Kdyby ale agentura snížila ratingový strop pro USA, mělo by to mnohem širší dopady.



