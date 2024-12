Zlatý střed. Proč v roce 2025 zvážit investice do středně velkých společností

Akcie se střední kapitalizací by se příští rok mohly dostat do hledáčku investorů, kteří preferují kvalitu za atraktivní cenu. Akcie se střední kapitalizací, které se volně definují jako společnosti s tržní kapitalizací mezi 2 a 10 miliardami dolarů, jsou často považovány za přehlížené prostřední dítě mezi jejich protějšky s velkou a malou kapitalizací. V poslední době však dosahují lepších výsledků.



SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust (MDY) a iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) v tomto čtvrtletí vzrostly o 7,5 %, což je lepší než 5,6% zisk na indexu S&P 500, i když stále slabší než 8% nárůst na indexu Russell 2000. A v listopadu zaznamenal MidCap S&P 400 svůj nejlepší měsíc v letošním roce. Mnoho investorů očekává, že bude přinášet další zisky, protože trh pokračuje v rotaci vzhledem k tomu, ž středně velké společnosti bývají kvalitnější než malé společnosti a zároveň mají lepší růst než velké společnosti.



„Náš základní názor na společnosti se střední tržní kapitalizací je, že chceme investovat do společností, které za nás v podstatě dělají všechnu tvrdou práci a vlastnit je po dlouhou dobu,“ řekl Thomas Browne, portfolio manažer společnosti Keeley Teton Advisors, který dohlíží nad fondy s malou a střední kapitalizací. "Z krátkodobého hlediska si myslíme, že společnosti se střední kapitalizací jsou dnes atraktivní, zejména ve srovnání s většími společnostmi."



Zlatý střed



Mnoho investorů se obává, že index S&P 500 bude v roce 2025 nadhodnocený poté, co letos a minulý rok zaznamenal více než 20% růst. Stratégové z Wall Street, kteří zatím zveřejnili své výhledy, očekávají, že tento širší index v příštím roce vynese zhruba 10 %. Firmy se střední kapitalizací ale mají atraktivnější valuace.

Browne poznamenal, že S&P 400 se obchoduje za zhruba 79 % S&P 500 na forwardové bázi P/E, když se historicky za posledních 20 let obchodoval za zhruba 107 % širšího indexu – což znamená, že společnosti se střední kapitalizací budou muset tuto výkonnostní mezeru 28 procentních bodů nakonec uzavřít. Browne očekává, že k tomu dojde během příštích pěti let.



Podobně se také malé společnosti obchodují za zhruba 82 % při dlouhodobém průměru 113 %. Společnosti se střední kapitalizací jsou však méně rizikové než společnosti s malou kapitalizací, vzhledem k tomu, že v indexu Russell 2000 je mnoho společností, které jsou nadměrně zadlužené a mají neověřené obchodní modely.



„V [Russellu 2000] je tolik prašivých společností, kterým by se teoreticky mohlo dařit, ale raději bychom zůstali u o něco vyšší kvality, pokud jde o firmy,“ podotkl Luke O'Neill, portfolio manažer společnosti Catalyst Dynamic Alpha Fund. "Nemyslíme si, že v brzké době budeme mít rally na prašivých akcií." O'Neill připustil, že větší snížení sazeb ze strany Fedu, než investoři v současné době očekávají, by mohlo vyvolat rally na Russell 2000, ale dodal, že se raději drží kvalitních společností.



Výběr akcií



O'Neill, který řekl, že jeho fond má zhruba 40% až 50% expozici na akcie se střední kapitalizací, je na několik akcií býčí. Jednou z nich je Ralph Lauren, americká luxusní módní společnost. O'Neill řekl, že tato společnost má „v příštích několika letech dvouciferný růstový potenciál“, protože restrukturalizace společnosti a prémiovější přítomnost v Evropě její růstový potenciál posiluje. Akcie letos vzrostly o 58 % a podle LSEG má Wall Street konsensus nákupního doporučení.

Další volbou je , středně velká investiční banka, o které O’Neill řekl, že již není levná, ale může získat podporu pro-podnikatelským postojem nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa. A Browne z Keeley Teton Advisors jmenoval jako oblíbené akcie Columbia Banking System a Gen Digital.

Zdroj: CNBC