Eurostat: Inflace v EU v listopadu vzrostla na 2,5 procenta, v Česku je vyšší

Míra inflace v zemích Evropské unie v listopadu vzrostla na 2,5 procenta z říjnového tempa 2,3 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. Inflace v České republice podle jeho dat činila 3,1 procenta a zvýšila se ze tří procent v říjnu. Eurostat pracuje s harmonizovanými údaji, které se používají pro účely srovnání s ostatními zeměmi EU a které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).



Eurostat zároveň uvedl, že míra inflace v eurozóně v listopadu činila 2,2 procenta, zatímco v říjnu byla na dvou procentech. Zpřesnil tak svůj rychlý odhad z konce minulého měsíce, kdy uváděl, že listopadová inflace v eurozóně vzrostla na 2,3 procenta. Meziměsíčně ceny v eurozóně o 0,3 procenta klesly, v celé EU se snížily o 0,2 procenta. V Česku naopak o 0,1 procenta vzrostly.



Hlavní ekonom Evropské centrální banky (ECB) Philip Lane řekl, že v globální ekonomice přetrvávají rizika, která by výhled inflace stále ještě mohla změnit. Růst mezd, vývoj zisků a geopolitické napětí by podle něj mohly vést k růstu cen energií a nákladů na dopravu, což by vytvořilo nový tlak na růst inflace.



ECB minulý týden snížila základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu, depozitní sazba je teď na třech procentech. Zároveň zhoršila výhled ekonomiky eurozóny a většina analytiků se domnívá, že bude ECB sazby snižovat i v příštím roce. Výnos německých státních dluhopisů se splatností dva roky, který je citlivý na změny v očekávaném vývoji sazeb ECB, kolem poledne vykazoval pokles o dva bazické body na 2,035 procenta.



Před rokem, tedy v listopadu 2023, byla míra inflace v eurozóně 2,4 procenta. V celé EU pak činila 3,1 procenta a v České republice podle harmonizovaných údajů 8,0 procenta.



Nejnižší míru inflace letos v listopadu mělo Irsko, kde činila 0,5 procenta. Následuje Litva a Lucembursko, v obou případech 1,1 procenta. Naopak nejvyšší míru inflace Eurostat registruje v Rumunsku, a sice 5,4 procenta. Za ním je Belgie s inflací 4,8 procenta a pak Chorvatsko, kde se míra inflace zvýšila na čtyři procenta.



Proti říjnu se míra inflace snížila ve čtyřech členských zemích EU, zatímco ve třech se nezměnila a ve dvaceti vzrostla. V eurozóně k roční inflaci v listopadu nejvíce přispěly služby, které k celkovému růstu cen přidaly 1,74 procentního bodu. Po nich je to kategorie potraviny, alkohol a tabák, jejíž příspěvek činil 0,53 procentního bodu. Neenergetické průmyslové zboží přidalo 0,17 bodu, energie naopak 0,19 procentního bodu od celkové inflace odebraly.



Listopadová míra inflace v České republice podle metodiky ČSÚ dosáhla 2,8 procenta, zůstala tak stejná jako v říjnu. Ve srovnání s předchozím měsícem pak spotřebitelské ceny vzrostly o 0,1 procenta.