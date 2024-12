Dalyová předpovídá novou éru produktivity. AI mění pravidla hry

Mary Dalyová byla koncem 90. let mladou ekonomkou Fedu v San Franciscu, kde pomáhala tehdejšímu předsedovi Alanu Greenspanovi identifikovat poslední velký nárůst produktivity v USA. A začíná si myslet, že se to děje znovu, tentokrát díky umělé inteligenci.



„Vidíme to všude,“ řekla Dalyová, nyní prezidentka sanfranciského Fedu, o společnostech, které používají umělou inteligenci, v rozhovoru pro podcast Bloombergu Odd Lots s Joe Weisenthalem a Tracy Allowayovou.



„Je to opravdu o strojovém učení, robotickém zpracování a automatizaci. Prostě o lidech a firmách, které něco dělají,“ řekla. "Nemyslím si, že to hned uvidíme na měřené produktivitě, a to bychom ani neměli očekávat, ale podnět ke změně tu je."



Naměřená produktivita v posledních letech v USA skutečně vyskočila, i když se ekonomové neshodli na tom, jaké faktory k tomu přispívají nebo zda přetrvá. Dlouhodobé zvýšení produktivity by však mohlo mít významný přínos.



Produktivita se týká množství práce (nebo práce a kapitálu) potřebné k výrobě zboží nebo služeb. Vyšší produktivita znamená, že vyděláte více, aniž byste museli více pracovat. To je zásadní složkou pro zvýšení celkové životní úrovně. Ale je také notoricky obtížné ji měřit. Jak v roce 1987 skvěle napsal ekonom Robert Solow: „Věk počítačů můžete vidět všude, jen ne ve statistikách produktivity.“



Na konci 90. let, kdy revoluce informačních technologií začala měnit firmy, věřil Greenspan, že jde právě o tuto dynamiku, a tak chtěl, aby ekonomové sesbírali příklady toho, jak společnosti aplikují technologie v praxi. Tyto výsledky pomohly přesvědčit předsedu Fedu, že produktivita skutečně roste, což byl závěr, který mu pomohl řídit měnovou politiku."



"Jistě, ukázalo se, že měl pravdu," řekla Dalyová. „Produktivita byla všude, a nakonec, když byla data revidována a my jsme se zlepšili ve zjišťování toho, co se děje, viděli jsme, že tu máme počítačovou revoluci. Zdá se, že totéž se děje s AI.“



Dalyová se snaží tento druh výzkumu zopakovat prostřednictvím sítě Emerging Tech Economic Research Network sanfranciského Fedu. "Trávíme hodně času s výzkumníky, ale také trávíme hodně času s generálními řediteli a CIO a ptáme se jich, co děláte?" řekl Dalyová. "A je ohromující, kolik společností ve Spojených státech, pravděpodobně na celém světě (nejprve se zaměřujeme na Spojené státy) tyto věci používá."



To všechno způsobuje, že Dalyová zní jako býk na umělou inteligenci. „Je to opravdu o tom, že podniky přemýšlejí, jak tuto technologii použít, aby jejich týmy byly silnější a schopnější, aby svou práci zvládly a aby byla méně únavná,“ řekla. „A myslím, že to je potenciálně velký přínos. Může to trvat deset let, ale děje se to.“



Zdroj: Bloomberg