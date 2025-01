Rozbřesk: Jak uniknout z německé pasti - více odvahy a vikingská inspirace

Německá ekonomika je “nemocný muž” Evropy a s ní se bohužel často veze i ta česká. I když Česko v posledních letech Německo překonává, obě ekonomiky při porovnání s před-covidovou úrovní viditelně zaostávají za evropským průměrem. Do Německa dál vyvážíme zhruba třetinu celkových exportů a v Německu má původ zhruba 15 % našich veškerých přímých zahraničních investic. Těžko tak německé klopýtání zcela odclonit. Lze se však inspirovat tam, kde se to dlouhodobě daří.



Týdeník The Economist v posledním vydání správně připomíná, že Evropa není jen Německo. Nemělo by se zapomínat na “úspěšnější kouty” starého kontinentu. Jedním z regionů je ne úplně překvapivě sever Evropy, zejména pak Dánsko, Švédsko nebo Finsko, jejichž společnosti jsou “semeništěm” globálních korporátních gigantů. I když v regionu žije jen 0,3 % světové populace, má zde původ největší světový výrobce hraček Lego, největší výrobce nábytku Ikea, největší globální výrobce šperků Pandora, globální strojírenský gigant Atlas Copco, telekomunikační firmy (Nokia a Ericsson) a původ v regionu má také farmaceutická společnost Novo Nordisk nebo streamovací platforma Spotify a mnoho dalších. Ne všem se sice daří v posledních letech ideálně, oproti zbytku Evropy však vykazuje “Sever” nebývalou schopnost flexibility a inovací i u velkých společností a především také schopnost generovat nová “velká jména”. I proto trvale roste podíl skandinávských firem v indexu MSCI Europe a pomalu ale jistě překonává podíl Německa (aktuálně 13 %).



Jak se můžeme na severu Evropy inspirovat my? Ponechme nyní stranou velmi kvalitní vzdělávací systém, vysokou úroveň digitalizace, kvalitní veřejné služby nebo specifika spojená s dostupností vybraných nerostných surovin. Jedním z hlavních rozdílů je i podle týdeníku The Economist velký trh s rizikovým kapitálem, který je na Severu Evropy ochoten financovat globální expanzi i u menších a středních start-upů. Brzký “náraz” menších firem na globální konkurenci pak vede v úspěšných případech k rychlému “vybroušení” produktů, služeb a navazujících byznys modelů. Globální producent šperků Pandora takto vyrostl z malého dánského šperkařství v globální konglomerát přítomný zhruba ve stovce zemí během necelých osmi let. České malé a střední firmy jsou naopak častokrát uvízlé “v pasti” subdodavatelských řetězců, kde je tlak na inovace o poznání menší. Menší je ale také jejich odměna (podíl na tržbách) a větší jejich zranitelnost, když mateřští odběratelé začnou hlásit problémy. Česku by po vzoru Skandinávie slušelo více odvahy “jít do světa” a také podpora rozvoje trhu s rizikovým kapitálem. Z domáckých Švejků alias hobitů potřebujeme nasát trochu vikingské objevitelské krve. A aktuální problémy Německa nám k tomu paradoxně mohou pomoci.







*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se velmi pomalu probouzí ze svátečního obchodování a pohybuje se stále v blízkosti 25,15 EUR/CZK. Tento týden ji pravděpodobně příliš nepovzbudí slabší čísla z průmyslu a lehký nárůst míry nezaměstnanosti. Na druhou stranu důležitější nakonec může být i pro korunu reakce eurodolaru na poměrně bohatý příliv čísel z globálních trhů.



Eurodolar

Na eurodolarový trh čeká první regulérní obchodní týden v novém roce, který bude velmi výživný. Půjde v něm mimo jiné o to, zdali aktuální výhled dolarové výnosové křivky je vzhledem k vývoji na americkém trhu práce realistický. Křivka počítá s tím, že Fed sníží sazby již jen dvakrát (resp. o cca 40bps), což udržuje dolar silný.

Nicméně ještě než se trh dostane k americkým datům, bude zapotřebí vstřebat evropská data za inflaci v prosinci. Dnes odpoledne je na řadě Německo a zítra dopoledne pak celá eurozóna. S ohledem na vyšší belgická a španělská data přitom existuje riziko, že čísla budou vyšší (což by krátkodobě mohlo pomoci euru).



Akcie

Závěrečná seance prvního pátku roku 2025 přinesla radostný pohled na trhy, které doufejme alespoň na malý okamžik uklidnila investorský svět. Z indexů se nejlépe dařilo technologickému Nasdaq Composite, který přidal cirka 1,5 % a přerušil tak neslavný závěr roku, když v posledních 5 obchodních dnech zanechal v trhu více jak 3 %. Okolo 1 % narostl i průmyslový index Dow Jones Industrial Average a i on spravil svoji pošramocenou reputaci z konce roku, kdy v průběhu posledních 4 seancí ztratil zhruba přes 2 %. Lídry obchodování na Wall Street byla Nvidia a Tesla. První jmenovaná akcie přidala více jak 4 % a automobilka Tesla narostla o více jak 7 %. Akcie Rivian se dostaly výše o cca 23 %, a to po oznámení k produkci vozů za 4Q24, jenž ukázalo na vyšší číslo, jak byly nastavené odhady.