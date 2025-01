2025 bude rokem dvou různých pololetí, varuje stratég Morgan Stanley

Americké akcie by mohly mít před sebou šest těžkých měsíců, protože výnosy státních dluhopisů rostou a dolar posiluje kvůli obavám z inflace, domnívají se stratégové .



Korelace mezi indexem S&P 500 a výnosy dluhopisů je „rozhodně negativní“, když výnos desetiletých státních dluhopisů vystoupal nad 4,5 %, varoval stratég Michael Wilson. Výnos třicetiletých dluhopisů dosáhl v pondělí nejvyšší úrovně od konce roku 2023 ve výši 4,85 %. Dolar nyní dosahuje úrovní, které by mohly dopadnout na společnosti s velkou mezinárodní expozicí, což by obecně mohlo poškodit akcie v první polovině roku vzhledem k tomu, že široký trh je již nyní slabý, uvedl Wilson.



„Myslíme si, že rok 2025 by mohl být rokem dvou různých pololetí,“ napsal stratég, přičemž politiky pozitivní pro trh, jako jsou potenciální daňové škrty, by mohly koncem roku akcie podpořit. Jeho tým v listopadu vydal 12měsíční cíl pro index S&P 500 na 6 500 bodech, což naznačuje zisk přibližně 9 % od pátečního závěru.





Rally na amerických akcií v prosinci oslabila kvůli obavám o ekonomický růst a kvůli jestřábější politice Fedu, než se čekalo. Technologické akcie, které od října 2022 tvořily většinu zisků na indexu S&P 500, patřily mezi ty, co nejvíce zaostávaly.



Wilson byl jedním z největších medvědů Wall Street, dokud v polovině roku 2024 nezměnil názor. I když očekává, že index S&P 500 letos poroste, varoval, že růst nebude zatím dostatečně široký. Rozdíl mezi celkovým indexem a jeho jednotlivými složkami, měřený 200denním klouzavým průměrem, je historicky široký, uvedl Wilson.



„Tato divergence se může uzavřít dvěma způsoby – buď se šíře zlepší, nebo se index S&P 500 přiblíží svému vlastnímu 200dennímu klouzavému průměru,“ napsal stratég. „První scénář pravděpodobně závisí na kombinaci nižších sazeb, slabšího dolaru, větší jasnosti ohledně tarifní politiky/schválení kabinetu a silnějších revizí zisků.“



Zdroj: Bloomberg