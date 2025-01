Nejvýkonnější akcie roku 2024 mimo technologický sektor. Které z nich budou růst i letos?

Jen v rámci prosince dosáhly všechny tři hlavní indexy nových intradenních i závěrečných rekordů. Není překvapením, že technologický Nasdaq Composite uzavřel rok 2024 s nejvyššími zisky ze všech tří indexů, když vzrostl o více než 28 %. Široký S&P 500 neskončil příliš daleko za ním a vyskočil o více než 23 %. Mezitím blue-chipový Dow Jones Industrial Average vzrostl téměř o 13 %. Loni to byli zejména technologičtí giganti, kdo posouval akciový trh do nových výšin. Ale svou roli hrály i některé další význačné pozice mimo technologický prostor.



Často citovaný oblíbenec na umělou inteligenci , pomohl navýšit zisky trhu a stal se jedním z nejdramatičtějších příběhů roku. V červnu poprvé překonal tržní kapitalizaci 3 biliony dolarů a zakončil rok se ziskem více než 171 %. Přesto se na trhu svými výkony prosadilo i několik netechnologických jmen. CNBC přináší seznam 25 nejlepších akcií v indexu S&P 500 v roce 2024 podle dat FactSetu.

25 nejlepších akcií z indexu S&P 500 v roce 2024: TICKER Akcie Výkon v roce 2024 (%) PLTR Palantir Technologies 340.5 VST Vistra 257.9 NVDA 171.2 UAL United Airlines 135.3 AXON Axon Enterprise 130.1 TPL Texas Pacific Land 111 AVGO Broadcom 107.7 TRGP Targa Resources 105.5 HWM Howmet Aerospace 102.1 CEG Constellation Energy 91.4 ANET Arista Networks 87.7 GDDY GoDaddy 85.9 NFLX 83.1 DECK Deckers Outdoor 82.3 KKR KKR 78.5 RCL Royal Caribbean 78.2 TPR Tapestry 77.5 APO Apollo Global Management 77.2 NRG NRG Energy 74.5 WMT Walmart 71.9 FICO Fair Isaac Corporation 71 SYF Synchrony Financial 70.2 FOX Fox Corporation 65.4 META Meta Platforms 65.4 Aerospace 63.9

Zdroj: Data FactSet k uzavření trhu 31. prosinceDominantním tématem roku 2024 byly závody v umělé inteligenci, které vedly k rozmachu poptávky po datových centrech. Technologické společnosti zároveň usilovaly o připojení těchto datacenter k jaderným elektrárnám, aby pro napájení umělé inteligence využívaly čistou energii. Vzhledem k tomu, že půda i energie jsou jako zdroje v důsledku této vysoké poptávky čím dál omezenější, razí si nyní datová centra cestu z globálního centra v severní Virginii na nová místa, jako je Texas.

Pro texaskou energetickou společnost Vistra, která vlastní šest reaktorů, posloužil tento boom jako masivní podpora. Její akcie tak zakončily rok na pozici druhého nejvýkonnějšího titulu v indexu S&P 500, když vyskočily o 258 %. A toto tempo by mohlo pokračovat i v roce 2025. Wall Street je na tuto akcii optimistická - všech 14 analytiků má u ní silné nákupní nebo nákupní hodnocení s průměrným cenovým cílem kolem 163 USD, což podle údajů LSEG implikuje více než 18% růstový potenciál.







Přesto Vistra není jediné jméno na seznamu, které těžilo z boomu datových center pro AI. Vzhledem k tomu, že do Texasu míří čím dál více technologických společností díky méně přísným regulacím v tomto státu a bohatým zdrojům energie, vyrostl také vlastník pozemků Texas Pacific Land (TPL) se sídlem v Dallasu, který vlastní přibližně 873 000 akrů půdy v západním Texasu, přičemž většina z nich je v Permské pánvi.



Když byl generální ředitel TPL, Tyler Glover, dotázán na příležitosti pronájmu pozemků pro datová centra, řekl, že „v tomto odvětví probíhá mnoho jednání a rozhodně i v rámci TPL“. „Máme pocit, že jsme stejně jako kdokoli jiný v západním Texasu schopni poskytovat řešení pro půdu a vodu, jakmile se tyto příležitosti rozvinou,“ pokračoval.



Od začátku roku se cena akcií TPL více než zdvojnásobila, když vzrostla o 111 %. Jediný analytik, který TPL pokrývá, na ni pro příští rok zaujal neutrální postoj a má cenový cíl 565 USD, což ze současných úrovní znamená pokles o 49 %.



Podle vedoucích pracovníků United Airlines bude v tomto roce pokračovat růst poptávky po cestování v leteckém průmyslu po pandemii Covid-19. Generální ředitel Scott Kirby ve své poslední zprávě o finančních výsledcích uvedl, že toto odvětví dosáhlo „inflexního bodu“ a v nadcházejících letech předpovídá expanzi marží. To vedlo tuto společnost k tomu, aby na rok 2025 naplánovala nové mezinárodní trasy, včetně relativně vzdálených destinací, jako je Mongolsko, Grónsko a severní Španělsko. Tento krok přišel několik měsíců poté, co Federální úřad pro letectví povolil nové trasy a také nová letadla.

Díky tomu měla tato akcie čtvrtou nejlepší výkonnost v indexu S&P 500 s meziročním ziskem více než 135 % a většina Wall Street očekává, že její zisky budou pokračovat. Z 23 analytiků, kteří ji pokrývají, jich má 22 silný nákupní nebo nákupní rating, zatímco jeden z nich má rating držet. Navíc její průměrný cíl ve výši přibližně 113 USD implikuje více než 16% růst.





Zatímco zákazníci na sociálních sítích kritizovali Walmart za jeho rozhodnutí zavést digitální štítky na poličkách, mnoho z nich se do tohoto maloobchodního gigantu během období neústupné inflace stále vrací kvůli četným slevám. Díky tomu se zisky Walmartu zvýšily. Podle posledních čtvrtletních výsledků vzrostly srovnatelné tržby společnosti o 5,3 %, zatímco tržby z elektronického obchodování vzrostly o 22 %. Tento výkon pomohl dovést akcie k ročnímu nárůstu o 72 % a většina Wall Street si myslí, že tento růst bude pokračovat. Zatímco 41 ze 44 analytiků má u něj silný nákupní nebo nákupní rating, zbývající tři doporučují tuto akcii držet. Průměrný cenový cíl kolem 99 USD znamená více než 6% růst oproti úternímu závěru.

Masivně rostla také společnost Deckers Outdoor, která vlastní značku obuvi Hoka. Tato bota loni získala na popularitě a v posledních čtvrtletních výsledcích společnosti zaznamenala téměř 35% meziroční nárůst čistých tržeb. To v roce 2024 přispělo k růstu akcií o 82,3 %. I když 14 z 24 analytiků, kteří tuto akcii pokrývají, má silné nákupní nebo nákupní hodnocení, průměrný cenový cíl ve výši zhruba 202 USD však implikuje asi 0,5% pokles.

Zdroj: CNBC