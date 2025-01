Globální ekonomika má letos vzrůst o 2,8 pct., stejným tempem jako loni, odhaduje OSN

Globální ekonomika letos vzroste o 2,8 procenta, tedy stejným tempem jako v roce 2024. Růst zbrzdí dvě největší ekonomiky světa - Spojené státy a Čína. Ve své zprávě nazvané World Economic Situation and Prospects to včera uvedla Organizace spojených národů.



Podle zprávy pozitivní, ale poněkud pomalejší očekávaný růst v Číně a USA doplní mírné oživení v Evropské unii, v Japonsku a v Británii a solidní výkon některých velkých rozvojových ekonomik, zejména Indie a Indonésie. Navzdory pokračující expanzi ale ekonomika poroste pomaleji než byl průměr před pandemií nemoci covid-19, který činil 3,2 procenta. Tento pomalejší výkon je odrazem přetrvávajících strukturálních problémů, jako jsou slabé investice, pomalý růst produktivity, vysoká úroveň zadlužení a demografické tlaky.



Tempo růstu Spojených států letos zpomalí na 1,9 procenta z loňských 2,8 procenta. Trh práce i výdaje spotřebitelů budou letos slabší.



Hrubý domácí produkt (HDP) Číny se letos zvýší o 4,8 procenta, což bude o 0,1 procentního bodu méně než loni. Realitní sektor má zůstat slabý a utlumený bude růst spotřeby, naopak silné mají být investice veřejného sektoru a vývoz.



Evropa by měla oživit a růst HDP zrychlit na 1,3 procenta z 0,9 procenta loni. Ekonomiku má podpořit zmírnění inflace a odolný trh práce.



Nejrychleji rostoucím regionem na světě má zůstat Jižní Asie. Její HDP vzroste o 5,7 procenta a příští rok dále zrychlí na šest procent. Kromě Indie region podpoří i oživení ekonomik Bhútánu, Nepálu, Pákistánu a Srí Lanky. HDP Indie se má letos zvýšit o 6,6 procenta díky vysoké soukromé spotřebě a investicím.



Podle zprávy budou hlavní centrální banky v letošním roce pravděpodobně dále snižovat úrokové sazby, protože inflační tlaky se zmírňují. Globální inflace má zpomalit na 3,4 procenta z loňských čtyři procent.



Mezinárodní měnový fond (MMF) v říjnu uvedl, že HDP za rok 2024 se zvýší o 3,2 procenta. Se stejným tempem hospodářského růstu počítá i letos.