Rozbřesk: Nezaměstnanost v Česku nad 4 %, koruna posiluje navzdory slabému průmyslu. Pomohou payrolls eurodolaru?

Podíl nezaměstnaných osob dle metodiky MPSV se v prosinci v souladu s očekáváním zvýšil ze 3,9 % na 4,1 %. V prosinci 2023 činil podíl nezaměstnaných 3,7 %. Nezaměstnanost měla po většinu minulého roku tendenci lehce narůstat a nad hranici 4 % vystoupala poprvé od začátku roku 2021.



Napříč Českem přetrvávají významné regionální rozdíly, které se v posledních letech příliš nemění. Nejvyšší nezaměstnanost byla na konci loňského roku již tradičně ve strukturálně postižených regionech – Ústeckém kraji a to 6,2 %, v Moravskoslezském kraji to bylo 5,8 %. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných lidí měla Praha, míra nezaměstnanosti dosáhla v hlavním městě 2,8 %.



V prosinci dochází pravidelně k sezónnímu nárůstu nezaměstnanosti a ani na konci roku 2024 tomu nebylo jinak. S příchodem zimy totiž končí sezónní práce ve stavebnictví nebo zemědělství a do evidence Úřadu práce se hlásí například i živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost.



Na tuzemském trhu práce tak nadále dochází k mírnému ochlazení. To ilustruje i rostoucí počet uchazečů na jedno volné pracovní místo – v prosinci na 1,2, nejvíce od začátku roku 2018. Celkově ale pracovní trh – při zohlednění stále slabé výkonnosti české ekonomiky – vykazuje známky solidní odolnosti. To potvrzuje i pohled na listopadová čísla Eurostatu, kdy tuzemská míra nezaměstnanosti zůstala nejnižší v Evropské unii.



V tomto roce očekáváme stabilizaci nezaměstnanosti poblíž aktuálních hodnot, a to s přispěním svižnějšího růstu ekonomiky okolo 2 %. Rizikem je však vývoj v tuzemském průmyslu, který bude minimálně v první polovině roku čelit slabé zahraniční poptávce. Proto nelze vyloučit tlak na snižování zaměstnanců, jak ostatně již několik měsíců reportují tuzemští průmyslníci. Na druhé straně si ale firmy budou chtít udržet zaměstnance z obavy jejich složitého nahrazení v případě zlepšení situace. Plošné propouštění v tento moment rozhodně není na stole.



*** TRHY ***



Koruna

České koruně se na konci týdne daří a během včerejšího obchodování se dostala pod úroveň 25,10 EUR/CZK. Aniž by došlo k výraznějšímu posunu tuzemských tržních sazeb směrem vzhůru, koruna bez problému vstřebala jak horší výsledek průmyslu za listopad, tak i další zisky dolaru. Ode dneška už bude korunový trh vyhlížet pondělní výsledek inflace za prosinec - pokud by došlo k výraznějšímu překvapení směrem vzhůru (ČNB očekává +3,3 %), pro korunu by se jednalo o vzpruhu.



Eurodolar

Zkrácené obchodování s ohledem na včerejší pohřeb J. Cartera utlumilo aktivitu i na eurodolaru.

Dnes tomu může být jinak, neboť jsou ve hře důležitá data z amerického trhu práce, neboli payrolls za prosinec. V případě těchto dat vidíme spíše riziko na straně mírného zklamání z toho, že růst nových pracovních míst nebude nijak závratný, přičemž nevylučujeme i nepatrný nárůst míry nezaměstnanosti. Pokud by vše dopadlo podle výše uvedených předpokladů, tak by americké sazby mohly o něco poklesnout a eurodolar by se mohl dostat výše.



Akcie

Americké finanční trhy měly včera zavřeno z důvodu státnické události – pohřeb bývalého prezidenta USA Jimmyho Cartera.