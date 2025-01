Rozbřesk: Inflace pod naším odhadem i odhadem ČNB nahrává únorovému snížení sazeb

Inflace v prosinci zaostala za odhadem naším i odhadem ČNB - meziměsíčně poklesla o 0,3 % (očekávaný nárůst o 0,1 %), a proto meziročně zrychlila svoji dynamiku pouze na 3,0 % (očekávání naše i ČNB na 3,3 %).



Za překvapením stály opět do značné míry ceny potravin, které zejména kvůli překvapivě výraznému zlevnění ovoce, zeleniny i masa poklesly v cenách o 0,7 % (námi očekávaný nárůst +0,5 %). To ale nebylo vše. Výrazněji sezónně zlevňovalo oblečení a obuv a současně také překvapivě lehce poklesly ceny v rekreaci a v kultuře. Řada dalších služeb včetně nájemného však vykazuje nadále relativně vysokou setrvačnost.



Z pohledu ČNB tak nebude příjemný jen celkový výsledek (0,3 p.b. za poslední prognózou), ale i jeho struktura (u některých služeb lehce zvolnilo inflační momentum) - i jádrová inflace mírně zaostává za poslední prognózou ČNB (2,3 % versus 2,4 % očekávání). Současně po slabším prosinci vše nasvědčuje o něco nižší “klíčové” lednové inflaci. V lednu předpokládáme výrazné zpomalení energetické inflace. V tuto chvíli po nižších prosincových číslech náš model ukazuje na místo předpokládaných 2,7 % pokles lednové inflace spíše do blízkosti 2,5 %. To by mohlo ve finále vést k nižší inflační trajektorii v průběhu celého roku 2025 (průměrná hodnota v blízkosti 2,2 % místo předpokládaných 2,5 %).



Lednové číslo, které dostanou centrální bankéři (jako předběžný odhad) k dispozici až v den únorového zasedání (6. února), však tradičně bývá spojené s výraznou nejistotou v odhadech. Věříme, že pokud nakonec lednová inflace poklesne do blízkosti 2,5 %, bude to pádný argument pro snížení sazeb o dalších 25bps. Lednové číslo nastavuje laťku pro zbytek roku, ovlivňuje inflační očekávání i mzdová vyjednávání. Trhy však budou na rozdíl od prosince do poslední chvíle nejisté, protože o výsledku zasedání spolu-rozhodne inflace zveřejněná až v den zasedání. Navíc struktura inflace nebude ani nadále pro centrální bankéře jednoznačně příznivá, a proto předpokládáme po únoru ve zbytku roku již jen jedno snížení úrokových sazeb na konečných 3,50 %.





*** TRHY ***



Koruna

O více jak 10 haléřů nad 25,20 EUR/CZK oslabila koruna v reakci na nižší inflační čísla a rostoucí sázky na únorový pokles sazeb (viz úvodník). Nepomohl ani relativně silný výsledek maloobchodu, který ukazuje, že se na konci uplynulého roku dobře dařilo spotřebě domácností.

Prostředí vysokých amerických výnosů a silného dolaru zdá se koruně nadále příliš přát nebude, pokud nebude mít v zádech jistotu stability sazeb ČNB.



Eurodolar

Rozšiřující se úrokový diferenciál pomohl eurodolaru se dostat na počátku týdne dokonce pod hladinu 1,02. Nicméně zprávy o tom, že Trumpům ekonomický tým zvažuje “jen” postupné navyšování cel, přineslo eurodolaru úlevu.

Dnes odpoledne dostaneme důležitá americká makrodata v podobě výrobní inflace za měsíc únor. Půjde v podstatě o předskokana před zítřejší klíčovou spotřebitelskou inflací, která hodně napoví, zdali jsou dnešní extrémně vysoké dolarové úrokové sazby (a tím i silný dolar) opodstatněné.