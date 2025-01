Musk možným kupcem TikToku, Trumpův tým zvažuje postupné zvyšování cel a evropské akcie jsou smíšené

Čínští úředníci údajně zvažují, že by Elon Musk mohl převzít americké operace TikToku, pokud tam bude aplikace zakázána. Mezitím další čínské sociální aplikace Xiaohongshu a Lemon8 dominují žebříčkům stahování na iPhonech v USA. Izrael a Hamas se blíží příměří. Trumpův ekonomický tým diskutuje o postupném zvyšování cel, aby se zabránilo inflaci. Německé luxusní automobilky zaznamenaly pokles odbytu, přičemž předstihla Audi na globálním trhu. A evropské futures jsou v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,8 %, FSTE 100 +0,0 % a DAX +0,5 %.



Čínští úředníci zvažují, že by Elon Musk mohl převzít americké operace TikToku, pokud bude aplikace zakázána, uvedli lidé obeznámení se situací, ačkoli není jasné, zda Musk, TikTok a ByteDance vůbec jednali. Mezitím čínské sociální aplikace Xiaohongshu a Lemon8 obsadily první dvě pozice v žebříčku stahování na iPhonech v USA.



Izrael a Hamas jsou velmi blízko k dohodě o příměří, která by mohla vést k návratu izraelských rukojmí ještě před inaugurací Donalda Trumpa. Spojenci Ukrajiny v Evropě začínají být opatrně optimističtí, že nastupující americký vůdce nebude nutit Kyjev k předčasným jednáním s Ruskem. A Trumpův ekonomický tým údajně diskutuje o pomalém zvyšování cel, potenciálně o 2 % až 5 % měsíčně, aby se zabránilo nárůstu inflace.



Francouzský premiér Francois Bayrou dnes přednese klíčový projev zákonodárcům ve svém boji o udržení se u moci a o sanaci veřejných financí země. Krajní levice slíbila, že navrhne hlasování o nedůvěře.



Spojené království bude dnes ráno dražit 30leté dluhopisy v hodnotě 1 miliardy liber, které jsou navázané na inflaci. Jedná se o první prodej dluhopisů od minulého týdne, kdy výnosy vzrostly na nejvyšší úroveň za desetiletí a libra klesla na nejslabší úroveň za více než rok.



Celosvětový odbyt hlavních německých luxusních automobilových značek , Mercedes-Benz a Audi v loňském roce klesl. Značku Audi tak na globálním trhu poprvé předstihl americký výrobce elektromobilů . oznámila, že její celkový odbyt se loňském roce snížil o čtyři procenta na 2,45 milionu vozů. Mercedes-Benz již minulý týden uvedl, že odbyt jeho osobních automobilů vloni klesl o tři procenta na 1,98 milionu vozů. Značka Audi, která je součástí německého koncernu , pak vykázala propad odbytu o 12 procent na 1,67 milionu vozů. loni sice vykázala první celoroční pokles odbytu za více než deset let, její odbyt se nicméně snížil jen zhruba o procento na 1,79 milionu vozů.