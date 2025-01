Čína zvažuje možnost, že americký TikTok prodá Elonu Muskovi

Čínští představitelé posuzují potenciální možnost, že pokud ve Spojených státech nebude odložena platnost zákona zakazujícího činnost sociální sítě TikTok, mohl by její provoz v USA převzít Elon Musk. Informovala o tom v noci na dnešek agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s touto záležitostí.



Kontroverzním zákonem, který by už od 19. ledna v USA zakázal sociální síť zaměřenou na tvorbu krátkých videí, pokud by ji její čínská mateřská společnost ByteDance neprodala, se v současnosti zabývá americký nejvyšší soud. Peking ovšem podle zdrojů Bloombergu silně preferuje, aby americký TikTik zůstal ve vlastnictví ByteDance, a tlačí na odložení platnosti zákona u amerického nejvyššího soudu.



Podle jednoho ze zvažovaných scénářů by nad americkým TikTokem převzala kontrolu Muskova sociální síť X a provozovala by jej společně, uvedl Bloomberg ve své zprávě. Agentura nicméně dodala, že čínští představitelé zatím nedospěli k žádnému pevnému rozhodnutí a jejich úvahy jsou teprve předběžné. Není přitom jasné, zda je s těmito diskusemi obeznámena samotná společnost ByteDance nebo zda je do nich zapojen samotný Musk či americký TikTok, podotkl Bloomberg. Ani jedna ze stran na žádost agentury o komentář nereagovala.



Soudci amerického nejvyššího soudu se minulý týden při projednávání argumentů v rámci stížnosti TikToku proti uvedenému zákonu podle agentur spíše přiklonili k zachování jeho platnosti, když hrozba pro národní bezpečnost, kterou představují vazby společnosti na Čínu, převažuje nad obavami z omezování svobody projevu TikToku nebo jeho 170 milionů uživatelů ve Spojených státech.



Vysoce postavení čínští představitelé tak již začali diskutovat o záložních plánech pro TikTok, a to i v rámci rozsáhlé diskuse o budoucí spolupráci s administrativou Donalda Trumpa, uvedly z zdroje Bloombergu pod podmínkou zachování anonymity. Potenciální prestižní dohoda s jedním z Trumpových nejbližších spojenců je podle nich pro čínskou vládu - která má na rozhodování o prodeji TikToku vliv - do značné míry lákavá. Musk přispěl na kampaň za Trumpovo znovuzvolení více než 250 miliony dolary a po jeho nástupu do funkce 20. ledna má stanout v čele nově ustaveného úřadu pro zlepšování efektivity vlády.



Washington dal TikToku loni v dubnu čas do 19. ledna, aby ukončil vazby na ByteDance. Pokud na tento požadavek nepřistoupí, americká vláda může platformu zakázat. Zákon označují za problematický někteří prominentní experti na svobodu slova v USA, vystupuje proti němu také Americká unie občanských práv (ACLU). Americká vláda a zákonodárci však argumentují tím, že TikTok pod hlavičkou ByteDance představuje bezpečnostní riziko a může sloužit čínským zájmům. Americké úřady nicméně veřejně nepředložily důkazy o tom, že by čínský stát tímto způsobem špehoval Američany nebo zasahoval do způsobu, jakým platforma předkládá uživatelům obsah.