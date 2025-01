Světová banka varuje, že americká cla mohou snížit globální hospodářský růst

Světová banka (SB) varuje, že americká cla mohou snížit globální hospodářský růst. Odhaduje, že světová ekonomika poroste letos a příští rok o 2,7 procenta. Byl by to stejný růst jako v letech 2023 a 2024, což je o 0,4 procentního bodu pod průměrem let 2010 až 2019. Banka o tom píše v dnes zveřejněném výhledu.



SB uvádí, že takový hospodářský růst nebude stačit k vyrovnání škod způsobených hospodářskými otřesy posledních let, jako byla koronavirová pandemie. To je podle ní špatná zpráva obzvláště pro nejchudší země světa. Dlouhodobý výhled růstu rozvojových ekonomik je podle banky nejslabší od roku 2000.



Pokud Spojené státy zavedou plošná desetiprocentní cla a ostatní země na ně odpovědí odvetnými cly, mohlo by to letošní světový hospodářský růst ještě snížit o 0,3 procentního bodu. Pokud jde o samotné Spojené státy, mohla by cla plánovaná zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem stlačit a následná protiopatření o 0,9 procentního bodu hospodářský růst, který by tam měl v roce 2025 dosáhnout 2,3 procenta. Banka ale také upozornila, že pokud by se v USA prodloužily daňové škrty, jejich růst by naopak mohl být o 0,4 procentního bodu vyšší.



Jako další rizika pro hospodářský růst SB vypočítává pomalejší pokrok při snižování míry inflace, důsledky ruské invaze na Ukrajinu a konflikt na Blízkém východě. "První čtvrtina tohoto století se blíží ke konci a je zřejmé, že ambiciózní cíle posledních desetiletí se nepodaří naplnit," uvedla instituce se sídlem ve Washingtonu.



V eurozóně SB počítá pro letošní rok s hospodářským růstem o procento, což je o 0,4 procentního bodu méně než uváděla v červnové prognóze. Přičítá to slabé spotřebě, slabým podnikovým investicím a slabé průmyslové ekonomice. Ve střední Evropě ale očekává díky silné spotřebitelské poptávce v roce 2025 růst o 2,8 procenta a v roce 2026 o tři procenta.