Philip Morris ČR investuje miliardu korun do rozšíření výroby v Kutné Hoře

Společnost ČR, která je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v zemi, v Kutné Hoře rozšíří existující závod o výrobu nikotinových sáčků. Rozšíření závodu vyjde zhruba na miliardu korun, nová infrastruktura včetně nových laboratoří by měla být hotová do konce letošního roku. Na konferenci v Praze to dnes řekli zástupci společnosti.



Současný závod na výrobu tabákových produktů v Kutné hoře zaměstnává přes 1000 lidí, podle společnosti rozšíření umožní vznik až stovky nových pozic. Firma rozšířením výroby reaguje na rostoucí poptávku po nikotinových sáčcích v Česku i dalších zemích.



Rozšíření závodu k výrobě nikotinových závodů podle generálního ředitele Fabio Costy přispěje k dalšímu rozvoji regionu. Společnost zároveň tvrdí, že výroba nikotinových sáčků má potenciál snížit počet kuřáků ve společnosti. Sáčky při užívání uvolňují o 99 procent méně škodlivých chemikálií než cigarety, uvedli zástupci firmy.



"Naším cílem je, aby každý dospělý kuřák měl podle svých preferencí možnost zvolit si lepší alternativu ke kouření cigaret. Poptávka konkrétně po nikotinových sáčcích v mnoha zemích významně roste," řekl prezident pro orální nikotinové produkty Nikolaus Ricketts.

Nikotinové sáčky s názvem ZYN společnosti Philip Morris byly na český trh uvedeny na začátku letošního ledna, nepochází ale z české výroby. Lidé mohou sáčky ZYN pořídit v různých formátech podle velikosti sáčku, síly nikotinu a chuti. V takzvané mini variantě doporučuje společnost prodejní cenu 140 korun, variantu classic doporučuje prodávat za 150 korun. Podobně stojí i konkurenční nikotinové sáčky, například nikotinové sáčky značky VELO, které v ČR distribuuje společnost British American Tobacco, jsou na e-shopech s tabákovými výrobky dostupné za 150 korun.



Společnost ČR je dceřinou společností International, která dlouhodobě rozvíjí své portfolio tak, aby zahrnovalo produkty mimo odvětví tabáku a nikotinu. Vedle tradičních tabákových výrobků distribuuje ČR na českém trhu bezdýmná elektronická zařízení IQOS, zařízení na nahřívání tabáku, elektronické cigarety či jednorázové elektronické cigarety a další související příslušenství.



Společnost loni v prvním pololetí zaznamenala oproti předloňskému prvnímu pololetí současně růst podílu u bezdýmných výrobků a pokles podílu v portfoliu cigaret. Celkový kombinovaný trh cigaret a nahřívaných nikotinových výrobků meziročně klesl v ČR odhadem o 7,1 procenta na 7,2 miliardy kusů, na Slovensku zůstal na podobné úrovni jako v roce 2023 v objemu 3,4 miliardy kusů.



Společnosti ČR vzrostl loni v prvním pololetí meziročně čistý zisk o 11,9 procenta na 1,9 miliardy Kč. Tržby bez spotřební daně a DPH stouply o 7,1 procenta na 10,4 miliardy Kč.